O ülkede kadınlara yönelik ürünlerin vergileri bir bir kaldırılıyor! Gelecekte ücretsiz olabilir

Çoğu eyalet bakkal ürünleri, konserve yiyecekler ve reçeteli ilaçlar gibi bazı temel ürünlerden vergi almamakta. Ancak "tampon vergisi" olan eyaletlerde - genellikle tamponlar ve diğer birçok adet bakım ürünü için geçerli olan bir terim - bu ürünler "lüks ürünler" olarak kabul edilir. (Gerçek bir vergi olmayan ve kadınlara yönelik olarak pazarlanan tıraş bıçağı, deodorant ve şampuan gibi ürünlerin erkeklere yönelik olarak pazarlanan eşdeğer ürünlerden daha pahalı olduğu durumları ifade eden pembe vergi daha da geniş bir kavramdır).