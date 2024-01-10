O ülkede kadınlara yönelik ürünlerin vergileri bir bir kaldırılıyor! Gelecekte ücretsiz olabilir

2021'de yayınlanan araştırmaya göre, ABD'de regl dönemi ürünleri bir ömür boyunca kişi başına toplamda yaklaşık 6.000 dolara mal oluyor. Alliance for Period Supplies'ın verilerine göre, 21 eyalette ped ve tampon gibi ürünler için yüzde 4 ila yüzde 7 arasında bir satış vergisi uygulanıyor ve bu da onları daha maliyetli hale getiriyor.
Çoğu eyalet bakkal ürünleri, konserve yiyecekler ve reçeteli ilaçlar gibi bazı temel ürünlerden vergi almamakta. Ancak "tampon vergisi" olan eyaletlerde - genellikle tamponlar ve diğer birçok adet bakım ürünü için geçerli olan bir terim - bu ürünler "lüks ürünler" olarak kabul edilir. (Gerçek bir vergi olmayan ve kadınlara yönelik olarak pazarlanan tıraş bıçağı, deodorant ve şampuan gibi ürünlerin erkeklere yönelik olarak pazarlanan eşdeğer ürünlerden daha pahalı olduğu durumları ifade eden pembe vergi daha da geniş bir kavramdır).
Son 40 yıldır, satış vergisi uygulayan eyaletler menstrüel ürünlerde bu tür vergileri kaldıran yasalar çıkarmakta. Minnesota 1981 yılında bunu yapan ilk eyalet oldu ve Washington D.C. ile birlikte 23 eyalet daha bunu takip etti.
NBC News'in haberine göre, en sonuncusu Teksas oldu. Eylül ayından bu yana Teksas'ta regl ürünlerine eyalet satış vergisi uygulanmıyor. Kentucky'de tampon vergisinden feragat edilmesini öngören biri Cumhuriyetçilerin, diğeri Demokratların desteklediği iki yasa tasarısı geçen hafta sunuldu. Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon'da hiçbir ürün için satış vergisi bulunmuyor. Yirmi bir eyalet adet dönemiyle ilgili ürünleri vergilendiriyor.
Alliance For Period Supplies hükümet ilişkileri direktörü Lacey Gero, Güneydoğu eyaletlerinin kendi yasaları için genellikle Teksas modelini takip ettiğini, bu nedenle önümüzdeki yıllarda daha fazlasının tampon vergilerini kaldırabileceğini söyledi. "Alabama gibi eyaletlerden bu yıl hem çocuk bezlerinin hem de regl ürünlerinin satış vergisinden muaf tutulması için iki partili büyük bir yasal düzenleme yapılacağını duyduk bile" dedi. "Yani bence bu dalga şimdiden oluşmaya başladı."
Eyalette tampon vergisini hedefleyen iki yasa tasarısından birini sunan Demokrat Kentucky Temsilcisi Lisa Willner, diğer eyaletlerdeki yasaların kendi çabaları için iyiye işaret olabileceğini söyledi. "Kentucky koyu kırmızı bir eyalet, dolayısıyla bunun diğer kırmızı eyaletlerde başarılı olduğunu görmek, bunun partizan bir mesele olmaması gerektiğine dair çok umut verici bir işaret. Bu bir halk sağlığı meselesi" dedi.