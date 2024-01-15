Ofiste çalışanlar dikkat! Kısa molalarla ilgili önemli uyarı... O sorunları işaret etti

ERGONOMİK BİR ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN MASA-SANDALYE YÜKSEKLİĞİ İYİ AYARLANMALI

Op. Dr. Muratoğlu, ideal masa-sandalye yüksekliğini ise şöyle açıkladı: “Oturulduğunda dirseğin masaya paralel olmasını sağlayacak bir masa yüksekliği seçmek önemlidir. Masada otururken dirsek, 90 derece açı yapacak şekilde masanın üzerine yerleştirilmelidir. Masa yüksekliği, genellikle ortalama bir kişinin dirsekten zemine olan mesafesine göre ayarlanmalıdır. Sandalye yüksekliği, oturulan yerde ayakların zemine düzgün bir şekilde temas etmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Masa ve sandalye arasındaki mesafe ise rahatça oturulabilecek kadar geniş olmalıdır. Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, masa ve sandalye yüksekliği bireysel ihtiyaçlara uygun olarak ayarlanmalıdır.”