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    4. Ofiste çalışanlar dikkat! Kısa molalarla ilgili önemli uyarı... O sorunları işaret etti

    Ofiste çalışanlar dikkat! Kısa molalarla ilgili önemli uyarı... O sorunları işaret etti

    15.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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    Günün büyük bölümünü masa başında çalışarak geçirenler, kas ve iskelet sistemini etkileyen sorunlarla karşılaşabiliyor. Bel, boyun ve sırt ağrıları yaşam kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, uzun süreli oturarak çalışmanın boyun düzleşmesi, kamburluk, bel ve boyun fıtığı gibi sorunlara yol açabildiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi.

    Günümüzde pek çok kişi, vaktini ofis ortamında ve masa başında çalışarak geçiriyor. Uzun süreli oturarak çalışmak, birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu sorunların en başında; bel, boyun ve sırt bölgesi ağrılarının yer aldığını belirten Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, “Bu ağrılarla birlikte boyun düzleşmesi, bel ya da boyun fıtığı, kaslarla ilgili problemler, kamburluk gibi sorunlar da görülebiliyor. Oysa düzenli egzersiz ve doğru oturma alışkanlıkları sayesinde bazı ortopedik problemlerin önüne geçilebiliyor” dedi.

    "BEL VE SIRT AĞRILARINA, BOYUN DÜZLEŞMESİNE NEDEN OLABİLİR"

    Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, şöyle devam etti:

    “Uzun süreli oturma pozisyonunda çalışmak sıklıkla bel ve sırt ağrılarına, boyun gerginliğine, boyun düzleşmesine, kas sertleşmelerine neden olabilir. Ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak ve vücudun doğru pozisyonda kalmasını desteklemek için ideal masa ve sandalye yüksekliğini ayarlamak önem taşıyor. Doğru masa ve sandalye yüksekliği seçimi; sırt ağrıları, boyun ağrıları ve postürle ilgili diğer sorunları önleyebilir. Bu seçim, oturma pozisyonunun da doğru olmasını sağlar.”

    ERGONOMİK BİR ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN MASA-SANDALYE YÜKSEKLİĞİ İYİ AYARLANMALI

    ERGONOMİK BİR ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN MASA-SANDALYE YÜKSEKLİĞİ İYİ AYARLANMALI

    Op. Dr. Muratoğlu, ideal masa-sandalye yüksekliğini ise şöyle açıkladı: “Oturulduğunda dirseğin masaya paralel olmasını sağlayacak bir masa yüksekliği seçmek önemlidir. Masada otururken dirsek, 90 derece açı yapacak şekilde masanın üzerine yerleştirilmelidir. Masa yüksekliği, genellikle ortalama bir kişinin dirsekten zemine olan mesafesine göre ayarlanmalıdır. Sandalye yüksekliği, oturulan yerde ayakların zemine düzgün bir şekilde temas etmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Masa ve sandalye arasındaki mesafe ise rahatça oturulabilecek kadar geniş olmalıdır. Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, masa ve sandalye yüksekliği bireysel ihtiyaçlara uygun olarak ayarlanmalıdır.”

    OFİS İÇİNDE SIK SIK HAREKET EDİN

    OFİS İÇİNDE SIK SIK HAREKET EDİN

    Masa başında çalışırken uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi veren Op. Dr. Muratoğlu, şunları söyledi: “Bilgisayar ekranının göz seviyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Gerekirse bir monitör standı kullanarak yükseklik ayarlanabilir. Klavye ve fare için kolay erişilebilir bir konum seçilmelidir. Böylece eller ve bilekler doğru pozisyonda olur. Ayrıca, ofis içinde sık sık kalkıp gerinmek ve hareket etmek; uzun süreli oturmayı azaltarak sağlığa olumlu etki eder.”

    OTURURKEN BİLE BASİT ESNEME HAREKETLERİ YAPILABİLİR

    OTURURKEN BİLE BASİT ESNEME HAREKETLERİ YAPILABİLİR

    Masa başında çalışanlar için egzersiz yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Muratoğlu, “Sadece kısa molalar sırasında bile hareket etmek vücut sağlığı için faydalıdır” diyerek egzersiz önerilerini sıraladı:

    • “Dik duruş için omurga esneme hareketleri: Dik oturabilmek için omurgayı esnetmek önemlidir. Belirli aralıklarla yapılacak omurga esneme hareketleriyle postür düzeltilebilir.
    • Boyun ve omuz egzersizleri: Boyun ve omuz gerginliklerini önlemek için basit egzersizler yapılabilir. Başı yavaşça sağa-sola çevirme, öne-arkaya eğilme veya kulaklardaki kasları germe gibi hareketler fayda sağlayabilir.
    • Bacak ve ayak egzersizleri: Oturma pozisyonunda bacak ve ayak kaslarının sertleşmesi yaygın bir sorundur. Bu durumu önlemek için ara sıra bacaklar uzatılarak veya ayak bileğiyle dairesel hareketler yaparak kan dolaşımı düzenlenebilir.
    • Streç hareketleri: Oturulan yerde yapılabilecek streç hareketleriyle vücut rahatlatılabilir. Omuzları germe, kolları uzatma veya yanlara doğru uzanma gibi basit ve etkili streç egzersizleri yapmak fayda getirebilir.” (İHA)
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    ofis egzersiz mola sırt
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