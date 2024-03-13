Oğlunun arabayla çarptığı sürücüye bir de babası sopayla saldırdı! Erzurum'da levyeli, çakılı kavga kamerada

Oğlunun kaza yaptığını duyan baba E.G. olay yerine gelince tansiyon yükseldi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken sopa, çakı ve demir levye de devreye girdi. Tarafları ayırmak güç oldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır