Oğlunun arabayla çarptığı sürücüye bir de babası sopayla saldırdı! Erzurum'da levyeli, çakılı kavga kamerada

Oğlunun kaza yaptığını duyan baba E.G. olay yerine gelince tansiyon yükseldi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken sopa, çakı ve demir levye de devreye girdi. Tarafları ayırmak güç oldu.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.
Ehliyetsiz sürücü S.G.'nin kullandığı otomobil, E. A. yönetimindeki otomobile çarptı.
Her iki araçta hasar oluşurken, olay yerine gelen S.G.'nin babası E. G., E. A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile E. G. aracından aldığı sopa ile E. A.'ya saldırdı.
E. A. da aracından aldığı çakı ve demir levye ile E. G.'ye karşılık verdi.