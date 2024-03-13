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Oğlunun arabayla çarptığı sürücüye bir de babası sopayla saldırdı! Erzurum'da levyeli, çakılı kavga kamerada

13.03.2024 11:41
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Erzurum'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü başka bir otomobile çarptı, olay yerine gelen babası arabasına çarpılan E. A.'ya sopayla saldırdı. E.A. da çakı ve levyeyle karşılık verdi. Yolda ortalığın karıştığı akılalmaz kavga anları kameraya yansıdı.

Oğlunun kaza yaptığını duyan baba E.G. olay yerine gelince tansiyon yükseldi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken sopa, çakı ve demir levye de devreye girdi. Tarafları ayırmak güç oldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Manşet yönlendirme

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü S.G.'nin kullandığı otomobil, E. A. yönetimindeki otomobile çarptı.

Her iki araçta hasar oluşurken, olay yerine gelen S.G.'nin babası E. G., E. A. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMAYA SOPA, ÇAKI VE LEVYE KARIŞTI

TARTIŞMAYA SOPA, ÇAKI VE LEVYE KARIŞTI

Tartışmanın büyümesi ile E. G. aracından aldığı sopa ile E. A.'ya saldırdı.

E. A. da aracından aldığı çakı ve demir levye ile E. G.'ye karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kavga levye sopa
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