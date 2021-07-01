OGM kura sonuçları açıklandı mı? 2021 OGM kura sonuçları sorgulama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için başvurular 14 – 18 Haziran tarihleri arasında alındı. Resömi Gazete’de yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 83 personel alınacağı duyuruldu. OGM’den yapılan son açıklamada ise ilanda belirtilen bu sayının 4 katı kadar aday çağrılacağı bilgisi paylaşıldı. OGM kura sonuçlarının belli olmasının ardından adaylar sözlü ve uygulamalı olarak sınava tabi tutulacaklar. OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN!

OGM kura sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü’nün ilanına başvurarak şe girmek isteyen adaylar, öncelikle kuraya katılacak ve daha sonra sözlü ve uygulamalı olarak sınava girecekler.

Kura çekimi ise 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Kura sonuçları ise Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesi olan www.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus ise, her bölgenin kura sonuçları sadece kendi bölgesine ait olan Orman Genel Müdürlüğü sitesinden öğrenilebiliyor. Aday hangi bölgeden başvurduysa, aynı bölgenin sitesini ziyaret ederek kura sonuçlarını öğrenecek.

OGM hangi illerde ne kadar işçi alacak? Adana Orman Bölge Müdürlüğü: 65, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü: 128, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü: 83, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü: 69, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü:64