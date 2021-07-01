HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. OGM kura sonuçları açıklandı mı? 2021 OGM kura sonuçları sorgulama

OGM kura sonuçları açıklandı mı? 2021 OGM kura sonuçları sorgulama

01.07.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 personel alımı için kura düzenledi. Yapılan kuraların ardından ise sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. OGM için başvurular 14 – 18 Haziran tarihleri arasında tamamlandı, ardından OGM’den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre ilanda belirtilen kadro satısının 4 katı kadar aday çağrılacağı ifade edildi. İşte OGM kura sonuçları sorgulama sayfası!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için başvurular 14 – 18 Haziran tarihleri arasında alındı. Resömi Gazete’de yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 83 personel alınacağı duyuruldu. OGM’den yapılan son açıklamada ise ilanda belirtilen bu sayının 4 katı kadar aday çağrılacağı bilgisi paylaşıldı. OGM kura sonuçlarının belli olmasının ardından adaylar sözlü ve uygulamalı olarak sınava tabi tutulacaklar. OGM kura sonuçları açıklandı mı?

OGM sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN!

OGM kura sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü’nün ilanına başvurarak şe girmek isteyen adaylar, öncelikle kuraya katılacak ve daha sonra sözlü ve uygulamalı olarak sınava girecekler.
Kura çekimi ise 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Kura sonuçları ise Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesi olan www.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus ise, her bölgenin kura sonuçları sadece kendi bölgesine ait olan Orman Genel Müdürlüğü sitesinden öğrenilebiliyor. Aday hangi bölgeden başvurduysa, aynı bölgenin sitesini ziyaret ederek kura sonuçlarını öğrenecek.

OGM hangi illerde ne kadar işçi alacak?

OGM hangi illerde ne kadar işçi alacak?
Adana Orman Bölge Müdürlüğü: 65, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü: 128, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü: 83, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü: 69, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü:64
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü: 75, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü: 127, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü: 82, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü: 59, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü: 57, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü: 18, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü: 73, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü: 26
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Yeni tehlike kapıda! Tarih verdi

Yeni tehlike kapıda! Tarih verdi

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Profesör tarih verip duyurdu: Antalya, Kahire gibi olacak

Profesör tarih verip duyurdu: Antalya, Kahire gibi olacak

Takma dişleriyle fenomen oldu!

Takma dişleriyle fenomen oldu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.