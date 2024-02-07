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  4. Öğrenince denemeden duramayacaksanız! Google'a o kelimeleri yazınca çıkıyor... Arama çubuğuna yazmak yeterli

Öğrenince denemeden duramayacaksanız! Google'a o kelimeleri yazınca çıkıyor... Arama çubuğuna yazmak yeterli

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.02.2024 17:41 | Son Güncelleme:
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Her geçen gün gelişen ve değişen arama motoru Google, yenilikler yapmaya devam ediyor. Kullanıcıları şaşırtacak bazı "özelleştirilmiş" Google aramaları ise oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Google'a yazdığınız bazı kelimelerden sonra ekranınızda ilginç değişimler oluyor. İşte sizi şaşırtacak o aramalar...

Google'da bazı kelimelerle arama yaptığınızda ekranınızda şaşırtıcı değişimlerin olduğunu biliyor muydunuz? İşte öğrendikten sonra kendinizi tutamayıp sizin de deneyeceğiniz o kelimeler ve sonrasında olanlar...


Keşfet

GOOGLE'DA O KELİMELERİ ARATINCA BAKIN NE ÇIKIYOR

Google'da 'göktaşı' kelimesini arama kutusuna yazıp 'arama' düğmesine basan kullanıcılar, ekranın sol üst köşesinden giren ve sağ alt köşesinden çıkan bir göktaşı ile karşılaşıyorlar.

Bunun ardından ekranda bir titreme efekti de oluyor.

Google'da arama çubuğuna meteor yağmuru yazınca da ana ekranın karardığı, yıldızların kaydığı ve adeta bir meteor yağmurunun oluştuğu görüldü.

'Göktaşı ve 'Meteor yağmuru' yazınca çıkan bu eğlenceli olay, pek çok kullanıcının ilgisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Google göktaşı meteor yağmuru
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