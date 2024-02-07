Öğrenince denemeden duramayacaksanız! Google'a o kelimeleri yazınca çıkıyor... Arama çubuğuna yazmak yeterli

Google'da bazı kelimelerle arama yaptığınızda ekranınızda şaşırtıcı değişimlerin olduğunu biliyor muydunuz? İşte öğrendikten sonra kendinizi tutamayıp sizin de deneyeceğiniz o kelimeler ve sonrasında olanlar...
Google'da 'göktaşı' kelimesini arama kutusuna yazıp 'arama' düğmesine basan kullanıcılar, ekranın sol üst köşesinden giren ve sağ alt köşesinden çıkan bir göktaşı ile karşılaşıyorlar.
Bunun ardından ekranda bir titreme efekti de oluyor.
Google'da arama çubuğuna meteor yağmuru yazınca da ana ekranın karardığı, yıldızların kaydığı ve adeta bir meteor yağmurunun oluştuğu görüldü.
'Göktaşı ve 'Meteor yağmuru' yazınca çıkan bu eğlenceli olay, pek çok kullanıcının ilgisini çekti.