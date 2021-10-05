Öğretmen günü ne zaman? İşte dünya öğretmenler günü tarihi

Öğretmen bir bilim dalını, bir sanatı veya bir tekniği öğretmeyi meslek edinmiş kimselere denir. Nesilleri eğiten öğretmenler ülkemizde her yıl 24 Kasım'da saygıyla kutlanır. Dünya çapında ise öğretmenler günü daha farklı bir tarihte kutlanır. İşte detaylar...