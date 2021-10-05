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Öğretmen günü ne zaman? İşte dünya öğretmenler günü tarihi

05.10.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya öğretmenler gününün tarihi merak konusu oldu. Öğretmenler günü ülkemizde 24 Kasım'da saygıyla kutlanıyor. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. İşte detaylar...

Öğretmen bir bilim dalını, bir sanatı veya bir tekniği öğretmeyi meslek edinmiş kimselere denir. Nesilleri eğiten öğretmenler ülkemizde her yıl 24 Kasım'da saygıyla kutlanır. Dünya çapında ise öğretmenler günü daha farklı bir tarihte kutlanır. İşte detaylar...

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

UNESCO tarafından belirlenen 5 Ekim tarihinde Dünya Öğretmenler Günü kutlanmaktadır. 1994'ten beri her sene 5 Ekim'de UNESCO, Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesi ve 1997 Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının imzalanmasının yıldönümünü kutlamak için Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor.
Dünya Öğretmenler Günü'nün amacı öğretmenlerin rastladığı zorluklar ve küresel eğitim hedeflerine ulaşılmasında öğretmenlerin rolü hakkında farkındalık yaratmak.
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