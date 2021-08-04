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  4. Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS iller arası yer değiştirme tayin sonuçları sorgulaması!

Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS iller arası yer değiştirme tayin sonuçları sorgulaması!

04.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlerin beklediği il dışı atama sonuçları için araştırmalar başladı. Başvuruların 29 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmasının ardından, gözler il dışı atama sonuçlarına çevrildi. Milli eğiti Bakanlığı’nın MEBBİS sayfası üzerinden açıklanacak olan il dışı atama sonuçları için, öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 yılı öğretmen il dışı atama başvuruları 29 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar ise il dışı öğretmen atama sonuçları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında sonlandırılan başvuruların ardından gözler il dışı atama sonuçlarına çevrildi. İl dışı atama sonuçları MEBBİS’den adayların erişimine açılacak. Peki il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl dışı tayin atama sonuçları sargulama sayfası için TIKLAYIN!

MEBBİS iller arası yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Başvuruların 3 Ağustos’a uzamasından dolayı yeni tarihle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması ön görülüyor.
Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından adayların erişimine açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
İl dışı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek..
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