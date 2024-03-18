Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anil Aci de trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Hazırlanan rapor gerçeği ortaya çıkardı, yeni karar

Türkiye, Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kaza ve sonrasını konuşurken olayda hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ile ilgili yeni bir gelişme kahretmişti. Aci'nin kuzenine Silivri'de aracını emniyet şeridine çektikten sonra gelen bir kamyonet çarpmıştı. Kazada Aci'nin kuzeni hayatını kaybederken sürücü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu bulundu. Bunun üzerine mahkemeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır