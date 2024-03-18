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Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anil Aci de trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Hazırlanan rapor gerçeği ortaya çıkardı, yeni karar

18.03.2024 19:21
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Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de Silivri'de bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayda sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu olarak belirtildi. Bu gelişme sonrası sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye, Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kaza ve sonrasını konuşurken olayda hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ile ilgili yeni bir gelişme kahretmişti. Aci'nin kuzenine Silivri'de aracını emniyet şeridine çektikten sonra gelen bir kamyonet çarpmıştı. Kazada Aci'nin kuzeni hayatını kaybederken sürücü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu bulundu. Bunun üzerine mahkemeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİ'YE ÇARPTI

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİ'YE ÇARPTI

Kaza, 11 Mart pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi. Bu sırada aynı yöne ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ilerde dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Anıl Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.

RAPOR HAZIRLANDI

RAPOR HAZIRLANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Silivri
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