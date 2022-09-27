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Öksürüğü keser, hastalıkları bitirir... Çay gibi için anında faydasını görün

27.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte herkes kış hastalıklarına karşı korunmak için çözüm arayışlarına başladı. Başta Covid-19 olmak üzere, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi bünyeyi yoran hastalıklara karşı ilaç tedavilerinin yanı sıra doğal ürünler de tercih ediliyor. Şifalı bitkilerden yapılan çayların tüketimi artarken aktarlarda sıra oluşmaya başladı.

Kış kapıdayken aktarlarda sıra olmaya başladı. Kış hastalıklarına karşı korunmak isteyenler bitki çaylarını tercih etmeye başladı.

KIŞ ÖNCESİ ŞİFALI ÖNERİLER

Kayseri’de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, vatandaşların soğuk havalarda kış çayı tarzında doğal ürünlerin karışık olarak bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, “Doğada her hastalığın şifa kaynağı var” dedi.
Özellikle yaş zencefil tüketiminin düzenli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Muhammed Hanzala Altun, “Normalde şehirlere göre bir farklılık olabiliyor ama Kayseri’de kışın yoğun olarak ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, zerdeçal, karanfil tercih ediliyor. Yeni nesle göre de ürünler var.
Mesela kuru portakal, kuru limon, orijinal narçiçekleri, yaş zencefil, zencefil lokum tarzında kuru meyve şeklinde olan ürünler var. Eskisi gibi tek sabit bir üründe kalmadı, internet ortamları arttığı için oradaki doktorların önerisi, çevrede duyulanlara göre tercihler değişiyor.
Biz de kış aylarında şu an mesela sonbahara giriyoruz, geniz akıntıları başlar insanlarda. Onlara zencefil, zerdeçal, adaçayı öneriyoruz. Yoğunluk olarak faranjiti olanları şu an en çok etkileyen hava şeklidir bir anda soğuduğu için. Bunun için adaçayı gargarası yapılması, adaçayının içilmesini öneriyoruz. Yaş zencefilin düzenli olarak kullanılmasını da öneriyoruz. Normal hayatımızda siyah çayı nasıl tüketiyorsak bu ürünleri de tüketmemiz gerekiyor şu an” dedi.
Altun, doğada her hastalığın şifa kaynağının bulunduğunu söyleyerek, “Fiyatlarda ise yaş zencefil 80 TL, kuru zencefil 150 TL, zerdeçal 100 TL, kuru meyve şeklinde olan zencefil 200 TL, portakal ve limon kuruları 200TL ama bunlar da kilo bazında çok fazla yer kaplar.
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Anahtar Kelimeler:
grip covid
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