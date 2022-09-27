Öksürüğü keser, hastalıkları bitirir... Çay gibi için anında faydasını görün

Kış kapıdayken aktarlarda sıra olmaya başladı. Kış hastalıklarına karşı korunmak isteyenler bitki çaylarını tercih etmeye başladı.

KIŞ ÖNCESİ ŞİFALI ÖNERİLER

Kayseri’de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, vatandaşların soğuk havalarda kış çayı tarzında doğal ürünlerin karışık olarak bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, “Doğada her hastalığın şifa kaynağı var” dedi.

Özellikle yaş zencefil tüketiminin düzenli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Muhammed Hanzala Altun, “Normalde şehirlere göre bir farklılık olabiliyor ama Kayseri’de kışın yoğun olarak ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, zerdeçal, karanfil tercih ediliyor. Yeni nesle göre de ürünler var.

Mesela kuru portakal, kuru limon, orijinal narçiçekleri, yaş zencefil, zencefil lokum tarzında kuru meyve şeklinde olan ürünler var. Eskisi gibi tek sabit bir üründe kalmadı, internet ortamları arttığı için oradaki doktorların önerisi, çevrede duyulanlara göre tercihler değişiyor.

Biz de kış aylarında şu an mesela sonbahara giriyoruz, geniz akıntıları başlar insanlarda. Onlara zencefil, zerdeçal, adaçayı öneriyoruz. Yoğunluk olarak faranjiti olanları şu an en çok etkileyen hava şeklidir bir anda soğuduğu için. Bunun için adaçayı gargarası yapılması, adaçayının içilmesini öneriyoruz. Yaş zencefilin düzenli olarak kullanılmasını da öneriyoruz. Normal hayatımızda siyah çayı nasıl tüketiyorsak bu ürünleri de tüketmemiz gerekiyor şu an” dedi.