HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

08.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de denizde cansız bir beden bulunmuş, cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu tespit edilmişti. Korkunç olayla ilgili ortaya yeni çıkan detay kahretti. Akgül'ün borsada para kaybettiği ortaya çıktı.

Kocaeli’de denizde cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.


Keşfet

CESEDİ SUDAN ÇIKARILDI

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi.

2.5 MİLYON LİRA KAYBETMİŞ

2.5 MİLYON LİRA KAYBETMİŞ

Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül’e ait olduğu tespit edildi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Müdür Kocaeli ceset borsa
En Çok Okunan Haberler
'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

Karar çıkana kadar Türkiye'den kaçmış bile! Sırra kadem bastı

Karar çıkana kadar Türkiye'den kaçmış bile! Sırra kadem bastı

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Vizesiz seyahat edilebilecek yeni adresler belli oldu!

Vizesiz seyahat edilebilecek yeni adresler belli oldu!

Köyde esrarengiz olaylar! Hep gece oluyor... 21 günde 5 kez yaşandı

Köyde esrarengiz olaylar! Hep gece oluyor... 21 günde 5 kez yaşandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.