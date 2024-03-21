Ömrü 3 yıl uzatıyor! Haftada sadece 3 kez... 'Daha az göz korkutucu'

Sağlıklı kalmak için egzersizle dolu aktif bir yaşama olmamız gerektiği bir sır değil. Uzun zamandır fazla kilolardan korunmak için günde 10.000 adım atmamız gerektiği aşılandı ancak yeni araştırmalar gün ışığına çıktı. Yaşam beklentisi söz konusu olduğunda, sandığımız kadar yürümeye ihtiyacımız olmayabileceği ortaya çıkıyor.
Dailystar'da yer alan habere göre; bir araştırma, uzun ve mutlu bir hayat yaşamak için çok fazla adım atmanın gerekmediğini ortaya çıkardı. London School of Economics ve sağlık sigortası şirketi, konuyu 2013 yılında inceledi.
Formunu korurken uzun bir yaşam sürdürmenin en iyi yollarını keşfetmek istiyordu. 10 yıllık çalışma aynı zamanda sağlıklı alışkanlıkların nasıl daha uzun bir yaşam süresine yol açabileceğinin arkasındaki bilime de baktı.
Cevap bulmak için Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da bir milyondan fazla insanın hem yürüme alışkanlıklarını hem de genel sağlık durumunu inceledi. Araştırmacılar, Birleşik Krallık nüfusunun üçte birinin "hareketsiz" olduğunu ortaya çıkardı ve bu, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklardan muzdarip insanların sayısının neden artmaya devam ettiğini açıklıyor.
Uzmanlar ayrıca her gün 10.000 adım yerine yeni bir yürüme hedefine işaret ediyor. Onlara göre yapmanız gereken tek şey, haftada üç kez, günde 5.000 adım atmanızdır. Bu, genel olarak haftada 15.000 adım atmanız gerektiği anlamına gelir ki bu da daha az göz korkutucudur. Araştırma, bunu iki yıl boyunca yapmanın bir erkeğin yaşam beklentisini 2,5 yıl uzatabileceğini ortaya çıkardı. Bu arada bir kadının ömrünü üç yıl uzatabilir.
Ancak günde 10.000'e bağlı kalmanın yanlış bir yanı yok, çünkü araştırmalar üç yıllık bir süre boyunca haftada üç kez bunu başaranların tip 2 diyabet riskini yüzde 40'ın üzerinde azaltabildiğini de ortaya koydu.