Ömrü 3 yıl uzatıyor! Haftada sadece 3 kez... 'Daha az göz korkutucu'

Uzmanlar ayrıca her gün 10.000 adım yerine yeni bir yürüme hedefine işaret ediyor. Onlara göre yapmanız gereken tek şey, haftada üç kez, günde 5.000 adım atmanızdır. Bu, genel olarak haftada 15.000 adım atmanız gerektiği anlamına gelir ki bu da daha az göz korkutucudur. Araştırma, bunu iki yıl boyunca yapmanın bir erkeğin yaşam beklentisini 2,5 yıl uzatabileceğini ortaya çıkardı. Bu arada bir kadının ömrünü üç yıl uzatabilir.