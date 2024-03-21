KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Ömrü 3 yıl uzatıyor! Haftada sadece 3 kez... 'Daha az göz korkutucu'

    Ömrü 3 yıl uzatıyor! Haftada sadece 3 kez... 'Daha az göz korkutucu'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    21.03.2024 15:13
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Pek çok insan formda kalmak için günde 10.000 adım atması gerektiğini düşünüyor ancak durum gerçekten de öyle mi? Araştırmalara göre haftada belli bir miktar egzersiz yapmanın yaşamınıza üç yıl ekleyebileceği ortaya çıktı.

    Sağlıklı kalmak için egzersizle dolu aktif bir yaşama olmamız gerektiği bir sır değil. Uzun zamandır fazla kilolardan korunmak için günde 10.000 adım atmamız gerektiği aşılandı ancak yeni araştırmalar gün ışığına çıktı. Yaşam beklentisi söz konusu olduğunda, sandığımız kadar yürümeye ihtiyacımız olmayabileceği ortaya çıkıyor.

    ChefGPT

    EZBER BOZAN ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇLAR

    Dailystar'da yer alan habere göre; bir araştırma, uzun ve mutlu bir hayat yaşamak için çok fazla adım atmanın gerekmediğini ortaya çıkardı. London School of Economics ve sağlık sigortası şirketi, konuyu 2013 yılında inceledi.

    Formunu korurken uzun bir yaşam sürdürmenin en iyi yollarını keşfetmek istiyordu. 10 yıllık çalışma aynı zamanda sağlıklı alışkanlıkların nasıl daha uzun bir yaşam süresine yol açabileceğinin arkasındaki bilime de baktı.

    Cevap bulmak için Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da bir milyondan fazla insanın hem yürüme alışkanlıklarını hem de genel sağlık durumunu inceledi. Araştırmacılar, Birleşik Krallık nüfusunun üçte birinin "hareketsiz" olduğunu ortaya çıkardı ve bu, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklardan muzdarip insanların sayısının neden artmaya devam ettiğini açıklıyor.

    Uzmanlar ayrıca her gün 10.000 adım yerine yeni bir yürüme hedefine işaret ediyor. Onlara göre yapmanız gereken tek şey, haftada üç kez, günde 5.000 adım atmanızdır. Bu, genel olarak haftada 15.000 adım atmanız gerektiği anlamına gelir ki bu da daha az göz korkutucudur. Araştırma, bunu iki yıl boyunca yapmanın bir erkeğin yaşam beklentisini 2,5 yıl uzatabileceğini ortaya çıkardı. Bu arada bir kadının ömrünü üç yıl uzatabilir.

    Ancak günde 10.000'e bağlı kalmanın yanlış bir yanı yok, çünkü araştırmalar üç yıllık bir süre boyunca haftada üç kez bunu başaranların tip 2 diyabet riskini yüzde 40'ın üzerinde azaltabildiğini de ortaya koydu.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Yürüyüş egzersiz alara
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.