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  4. Önceden çilehaneydi şimdi ahır oldu! 20 derecelik mağaralarda besleniyorlar

Önceden çilehaneydi şimdi ahır oldu! 20 derecelik mağaralarda besleniyorlar

07.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da eski dönemlerde ibadethane ve çilehane olarak kullanılan mağaralar şimdilerde ise ahır olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa’da besiciler hayvanlarını dışarıya göre çok daha serin olan mağaralarda besliyor.

Şanlıurfa’da asırlar öncesinde ibadethane ve çilehane gibi amaçlar doğrultusunda kullanılan mağaralardan birçoğu 20. yüzyıldan sonra turizme kazandırılırken, bazı mağaralar ise halen daha barınma gibi farklı amaçlarda da kullanılıyor. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde bulunan mağaralar ise yaklaşık yarım asırdır yöre insanı tarafından ahır olarak kullanılıyor.

HEM SERİNLİYOR HEM DE BESİCİLİK YAPIYOR

Serin mağaralarda kurban besiciliği yapan Hüseyin Ceylan, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu mağaralarda hem kurbanlık hem de besi hayvanları yetiştiriyoruz. Yazın hava sıcak olduğu için 3-4 ay mağaralarda yetiştiriliyor. Hayvanlara göre mağaralar serin. Kış aylarında mağaralar sıcak, yaz aylarında da çok serindir. Dışarda hayvanlara sinek yoluyla hastalık bulaşıyor. Mağarada hiçbir sinek bulunmamaktadır. Ve hayvanlar da mağara serin olduğu için mağarayı tercih ediyor. Dışarıdaki hava sıcaklığı yaklaşık 50 derece, mağara içerisindeki sıcaklık ise 20-25 derece dolaylarındadır.
Kurban alıcıları mağaralardaki hayvanları daha tercih ediyor. Çünkü etleri taze oluyor. Mağaralarda yetiştirildiği için dışarıdaki çitliklerde yetiştirilenlerden daha farklıdır. Et olarak mağaralardaki hayvanların eti bambaşka oluyor. İçeride mevcut olan kurbanlıklarımız var. Fiyatları 5 binden başlıyor ve 15 bine kadar çıkıyor. Her bütçeye göre kurbanlıklarımız var. Bizde içerisinde serinliyoruz. Mağara içerisinde serinleme yerimiz de var. Bizde işimizi bitirdikten sonra mağarada çayımızı yapar, serinliğin keyfini çıkartırız. Dışarıya çıktık mı bir dakika bile duramıyoruz” dedi.
Daha önceleri dağlarda, şimdilerde ise mağaralarda çobanlık yaptığını belirten Abdüllatif Abdulcabar, "Biraz önce dışarıda çalıştım. Dışarısı içeriye göre çok daha sıcak. Mağara içerisi çok serindir. Ben burada yem yapıp hayvanlara veriyorum. Hayvanların bakımını yapıyor, suyunu veriyorum. İçerde çalışmak daha güzel, dışarısı çok sıcak. Hayvanlar güneş altında duramıyor, nasıl insanlar dursun. İçerisi daha güzeldir" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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