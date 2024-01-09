Onlara bulaşmadan önce bir kez daha düşünün! En huysuz burçlar

Astrolojik burçlar, insanların kişilik özelliklerini anlamaya ve yorumlamaya yardımcı oluyor. Bazı burçlar diğerlerine göre daha çekişmeli ve huysuz olabiliyor. Bu burçlarla ilişki kurmak zaman zaman zorlu olabilir. Peki, hangi burçlar daha huysuz? Detaylar haberimizde.
Oğlak Burcu 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur.
Başlangıç tarihi 23 Kasım, bitiş tarihi 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateş, niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir.
Koç burcu 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur.
Yengeç burcu 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur. Yengeç burcu olan insanlar,gücünü Ay'dan alır. Ay'ın dolunay halinde olduğu zaman en güçlü oldukları zamandır.
Başak burcunun başlangıç tarihi 23 Ağustos, bitiş tarihi 23 Eylül'dür.