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    4. Onlara bulaşmadan önce bir kez daha düşünün! En huysuz burçlar

    Onlara bulaşmadan önce bir kez daha düşünün! En huysuz burçlar

    09.01.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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    Astroloji, insanların kişilik özelliklerini ve davranışlarını anlamaya yardımcı oluyor. Bu bağlamda, burçlar insanların davranışları ve tutumları hakkında bazı ipuçları verebilir. Astrolojiye göre bazı burçlar diğerlerine göre daha huysuz ve onlarla iletişimde olmak bazen zorlayıcı olabiliyor. İşte en huysuz 7 burç...

    Astrolojik burçlar, insanların kişilik özelliklerini anlamaya ve yorumlamaya yardımcı oluyor. Bazı burçlar diğerlerine göre daha çekişmeli ve huysuz olabiliyor. Bu burçlarla ilişki kurmak zaman zaman zorlu olabilir. Peki, hangi burçlar daha huysuz? Detaylar haberimizde.

    EN HUYSUZ 7 BURÇ!

    1) OĞLAK BURCU

    1) OĞLAK BURCU

    Oğlak Burcu 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur.

    2) YAY BURCU

    2) YAY BURCU

    Başlangıç tarihi 23 Kasım, bitiş tarihi 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateş, niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir.

    3) KOÇ BURCU

    3) KOÇ BURCU

    Koç burcu 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur. 

    4) YENGEÇ BURCU

    4) YENGEÇ BURCU

    Yengeç burcu 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur. Yengeç burcu olan insanlar,gücünü Ay'dan alır. Ay'ın dolunay halinde olduğu zaman en güçlü oldukları zamandır.

    5) BAŞAK BURCU

    5) BAŞAK BURCU

    Başak burcunun başlangıç tarihi 23 Ağustos, bitiş tarihi 23 Eylül'dür.

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