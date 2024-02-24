Optimar’ın son anketinde çok çarpıcı CHP ve DEM Parti detayı! Bu oran şaşırttı: Yüzde 58.6…

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden anket firmalarının arasında yer alan Optimar'ın Şubat ayı anketinde dikkat çeken veriler yer aldı. Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar Araştırma, CHP ile DEM Parti arasındaki uzlaşı ile ilgili anket çalışması yaptı. Ankete göre DEM Parti tabanı CHP ile ittifakı kabullenmiş görünüyor. Peki DEM tabanın bu tavrı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için yeter mi? Hangi partinin oyu ne kadar? İşte cevabı…
CHP ile DEM Parti İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. CHP, Esenyurt adayını DEM Parti’nin de itiraz etmeyeceği bir isimle değiştirdi. Öte yandan DEM Parti, İstanbul’un birçok ilçesinde de aday çıkarmadı ancak bu durumun CHP ile DEM Parti arasında bir ‘ittifak’ olup olmadığı tartışmaları ise sürüyor.
Optimar Araştırma'nın 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde katılımcılara "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusuna toplumun yüzde 58.6'sı "Evet" cevabını veriyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 41.4.
Bu konuda CHP ile DEM seçmenleri arasındaki fark da ilginç. CHP'lilerin yüzde 48.4'ü, DEM Partililerin ise yüzde 75'i bunun bir ittifak olduğunu söylüyor. İttifakı doğru bulanların oranı da sadece yüzde 23.4. Yanlış bulanların oranı ise yüzde 76.6.
73 Ankete katılanlara göre DEM Parti ile CHP'nin 'şehir ittifakı'nın başarı oranı da bir hayli düşük: Yüzde 27. Başarısız olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 73... Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, "DEM Parti’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu desteklemesi, İmamoğlu’nun kazanmasına avantaj sağlar ama kazanmasını garantiler mi bilmiyorum.” dedi.
Optimar Araştırma'nın Şubat ayı anketinde "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu da soruldu. İşte partilerin oy oranları: