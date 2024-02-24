Optimar’ın son anketinde çok çarpıcı CHP ve DEM Parti detayı! Bu oran şaşırttı: Yüzde 58.6…

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden anket firmalarının arasında yer alan Optimar'ın Şubat ayı anketinde dikkat çeken veriler yer aldı. Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar Araştırma, CHP ile DEM Parti arasındaki uzlaşı ile ilgili anket çalışması yaptı. Ankete göre DEM Parti tabanı CHP ile ittifakı kabullenmiş görünüyor. Peki DEM tabanın bu tavrı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için yeter mi? Hangi partinin oyu ne kadar? İşte cevabı…

