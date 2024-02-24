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  4. Optimar’ın son anketinde çok çarpıcı CHP ve DEM Parti detayı! Bu oran şaşırttı: Yüzde 58.6…

Optimar’ın son anketinde çok çarpıcı CHP ve DEM Parti detayı! Bu oran şaşırttı: Yüzde 58.6…

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.02.2024 08:27
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Yerel seçimler öncesinde anketler gelmeye devam ederken Optimar yaptığı son araştırmasında CHP ile DEM Parti arasındaki ‘kent uzlaşısı’ ile ilgili dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Seçmene ‘sizce CHP ile DEM Parti arasındaki bu uzlaşı yeni bir ittifak mıdır?’ diye sorulurken ortaya çok konuşulacak sonuçlar çıktı. Peki bu uzlaşı İstanbul seçimlerini nasıl etkileyecek? Hangi partinin oyu ne kadar? İşte yerel seçimler öncesi anketlerde son durum…

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden anket firmalarının arasında yer alan Optimar'ın Şubat ayı anketinde dikkat çeken veriler yer aldı. Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar Araştırma, CHP ile DEM Parti arasındaki uzlaşı ile ilgili anket çalışması yaptı. Ankete göre DEM Parti tabanı CHP ile ittifakı kabullenmiş görünüyor. Peki DEM tabanın bu tavrı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için yeter mi? Hangi partinin oyu ne kadar? İşte cevabı…

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CHP ile DEM Parti İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. CHP, Esenyurt adayını DEM Parti’nin de itiraz etmeyeceği bir isimle değiştirdi. Öte yandan DEM Parti, İstanbul’un birçok ilçesinde de aday çıkarmadı ancak bu durumun CHP ile DEM Parti arasında bir ‘ittifak’ olup olmadığı tartışmaları ise sürüyor.

"YENİ BİR İTTİFAK MI?"

"YENİ BİR İTTİFAK MI?"

Optimar Araştırma'nın 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde katılımcılara "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusuna toplumun yüzde 58.6'sı "Evet" cevabını veriyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 41.4.

YANLIŞ BULANLAR YÜZDE 76

YANLIŞ BULANLAR YÜZDE 76

Bu konuda CHP ile DEM seçmenleri arasındaki fark da ilginç. CHP'lilerin yüzde 48.4'ü, DEM Partililerin ise yüzde 75'i bunun bir ittifak olduğunu söylüyor. İttifakı doğru bulanların oranı da sadece yüzde 23.4. Yanlış bulanların oranı ise yüzde 76.6.

BAŞARISIZ OLACAĞINI DÜŞÜNENLER

BAŞARISIZ OLACAĞINI DÜŞÜNENLER

73 Ankete katılanlara göre DEM Parti ile CHP'nin 'şehir ittifakı'nın başarı oranı da bir hayli düşük: Yüzde 27. Başarısız olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 73... Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, "DEM Parti’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu desteklemesi, İmamoğlu’nun kazanmasına avantaj sağlar ama kazanmasını garantiler mi bilmiyorum.” dedi.

Optimar Araştırma'nın Şubat ayı anketinde "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu da soruldu. İşte partilerin oy oranları:

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Anahtar Kelimeler:
CHP anket DEM Parti
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