HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu! Sis bastırınca...

Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu! Sis bastırınca...

07.12.2023 17:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi’nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü’nde sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

Osmangazi Köprüsü'nde etkili olan sisle birlikte ortaya ilginç görüntüler çıktı. Köprünün adeta görünmez olduğu görüldü. Kentin bazı noktalarda etkili olan sis, öğle saatlerinde İzmit Körfezi’nde yoğunluğunu artırdı.


Keşfet

BASTIRAN SİSLE KÖPRÜ ADETA GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

İzmit Körfezi’nde yer alan Osmangazi Köprüsü de yoğunlaşan sisten trafik de etkilendi.

Köprüde sis ve hafif sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri, güvenli takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmangazi Köprüsü sis
En Çok Okunan Haberler
Tek tek rakam verdi! Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı...

Tek tek rakam verdi! Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı...

Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

Banka hesabına bakınca gözlerine inanamadı! Tam 450 bin lira...

Banka hesabına bakınca gözlerine inanamadı! Tam 450 bin lira...

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari ile kaza yaptı

Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari ile kaza yaptı

Devlet Bahçeli duyurdu! İşte ortak aday gösterilecek şehirler...

Devlet Bahçeli duyurdu! İşte ortak aday gösterilecek şehirler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.