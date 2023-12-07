Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu! Sis bastırınca...

Osmangazi Köprüsü'nde etkili olan sisle birlikte ortaya ilginç görüntüler çıktı. Köprünün adeta görünmez olduğu görüldü. Kentin bazı noktalarda etkili olan sis, öğle saatlerinde İzmit Körfezi’nde yoğunluğunu artırdı.



