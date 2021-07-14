ÖSYM sonuç sayfasına giriş: 2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları nasıl öğreneceklerini adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonların açıklandığını duyurmasının ardından adaylar yerleştirme sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki 2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...