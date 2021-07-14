ÖSYM sonuç sayfasına giriş: 2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları nasıl öğreneceklerini adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonların açıklandığını duyurmasının ardından adaylar yerleştirme sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki 2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. KPSS'ye girenlerin dikkatini çeken açıklamada bazı kamu kurum ve kuruluşların pozisyonlarının açıkladığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından KPSS'ye katılım sağlayan adaylar tarafından yerleştirme puanları merak konusu oldu.
Kendisine uygun bulduğu pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar ise açıklanan yerleştirme puanlarına nereden bakacaklarını araştırmaya başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Twitter hesabında yaptığı açıklamadı 1-8 Temmuz arasında yapılan KPSS 2021 / 1 tercihlerin bazılarının sonuçlarının açıklandığını belirtti.
Aydalar yerleştirme sonuçlarını merak ederken ÖSYM giriş sayfasından tercih sonucunu öğrenebilecek.
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