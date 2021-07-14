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ÖSYM sonuç sayfasına giriş: 2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

14.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS yerleştirme sonuçlarını merak eden adaylar sonuçlarını nereden öğreneceklerini araştırıyor. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen kişilerin katılım sağladığı 2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları nasıl öğreneceklerini adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonların açıklandığını duyurmasının ardından adaylar yerleştirme sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki 2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

2021 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. KPSS'ye girenlerin dikkatini çeken açıklamada bazı kamu kurum ve kuruluşların pozisyonlarının açıkladığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından KPSS'ye katılım sağlayan adaylar tarafından yerleştirme puanları merak konusu oldu.
Kendisine uygun bulduğu pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar ise açıklanan yerleştirme puanlarına nereden bakacaklarını araştırmaya başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Twitter hesabında yaptığı açıklamadı 1-8 Temmuz arasında yapılan KPSS 2021 / 1 tercihlerin bazılarının sonuçlarının açıklandığını belirtti.
Aydalar yerleştirme sonuçlarını merak ederken ÖSYM giriş sayfasından tercih sonucunu öğrenebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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