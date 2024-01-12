Oto yıkamada sucuk yıkamışlardı! Tepki çeken olayın cezası belli oldu

Numunesi alınan sucuklarda yapılan tür tayininde at, eşek ve tavuk eti tespit edilmezken, mikrobiyal incelemede de sucuklarda sağlığa zararlı bir bulgu elde edilmedi. Adli soruşturma sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 3 şüpheliye 'etiketsiz sucuk' sattıkları gerekçesiyle 5966 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre toplam 150 bin liraya kadar ceza kesileceğini söyledi.