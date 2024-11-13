Özel hastanede yanlış 'kanser' teşhisi skandalı: İki memesi ameliyatla alındı, hayatı alt üst oldu!

"BEN HAKLI OLDUĞUMU KANITLAYACAĞIM"

Duruşma sonrası açıklamalarda buluna Kışlalı, "Her sene olduğu gibi yine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi önündeyim. Karşı taraf çıkan karara itiraz etmiş ve karar yüksek mahkemeye gönderilmiş. İstinaf da eksik rapor olarak geri dönüş sağlamış. Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım" dedi.