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Özel hastanede yanlış 'kanser' teşhisi skandalı: İki memesi ameliyatla alındı, hayatı alt üst oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.11.2024 15:22
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Kocaeli'de 7 yıl önce gittiği özel hastanede ileri evre meme kanseri teşhisi konulması sonucu iki memesi alınan Çiğdem Kışlalı'nın kanser olmadığı anlaşıldı. Bu süreçte tenis antrenörlüğü mesleğini yapamaz hale gelen ve eşinden boşanan Kışlalı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor. Hayatının alt üst olduğunu belirten talihsiz kadın, "Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım" dedi.

Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı, 2017 yılının ekim ayında göğsünde kitle hissederek Kocaeli'de özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre, Kışlalı'ya yapılan tetkiklerin ardından 5. evre meme kanseri olduğu söylendi. Çiğdem Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip, toplam 20 saat ameliyatta kaldı.

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SÜREÇTEN SONRA ŞÜPHELENDİ

SÜREÇTEN SONRA ŞÜPHELENDİ

Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi.

HAYATI ALT ÜST OLDU

HAYATI ALT ÜST OLDU

Hayatı alt üst olan Kışlalı, rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, 28 Kasım 2023'de görülen duruşmada Kışlalı'ya maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak hastane avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Üst mahkeme, eksik raporlar olduğu gerekçesiyle duruşmayı yeniden ele aldı ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

MAHKEME ERTELENDİ

MAHKEME ERTELENDİ

Bunun üzerine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi'nde dün yeniden duruşma görüldü. Çiğdem Kışlalı ve hastane avukatlarının katıldığı duruşma, eksik hususların tamamlanması amacıyla ertelendi.

"BEN HAKLI OLDUĞUMU KANITLAYACAĞIM"

"BEN HAKLI OLDUĞUMU KANITLAYACAĞIM"

Duruşma sonrası açıklamalarda buluna Kışlalı, "Her sene olduğu gibi yine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi önündeyim. Karşı taraf çıkan karara itiraz etmiş ve karar yüksek mahkemeye gönderilmiş. İstinaf da eksik rapor olarak geri dönüş sağlamış. Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri Kocaeli teşhis
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