Özel hastanelerde Covid aşısı ücretsiz mi? Özel hastanelerde aşı ücretli mi?

Vatandaşlar aşı randevusu alırken kendilerine en yakın hastane veya sağlık ocaklarından alabiliyor. Randevularını özel hastanelerden almak isteyen vatandaşlar, randevu oluşturarak aşılarını istedikleri bir özel hastanede olabiliyor. Ancak vatandaşlar özel hastanede aşı olmak için bir ücret ödenip ödenmediğini de merak ediyor. Peki özel hastanelerde aşı ücretli mi?

Özel hastanelerde aşı ücretli mi?

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgi aşağıdaki şekildedir;

“İnaktif COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere aşılama hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlar ile hizmet sunanlara Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince aşılama hizmeti verilecektir.”

“Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılacaktır.”

“T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.”