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Özel hastanelerde Covid aşısı ücretsiz mi? Özel hastanelerde aşı ücretli mi?

24.06.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı itibariyle aşı randevusu milyonlarca vatandaş için açıldı. Bununla beraber her gün MHRS veya ALO 182 hattı üzerinden vatandaşlar aşı randevusu almak için sıraya giriyor. MHRS sisteminde aşı randevusu alırken, vatandaşların karşısına üç seçenek çıkıyor. Bunlar; devlet hastanesi, özel hastane ve sağlık ocakları. Aşısını özel hastanede olmak isteyen vatandaşlar ise özel hastanelerdeki COVID-19 aşılarının ücretli olup olmadığını araştırıyor.

Vatandaşlar aşı randevusu alırken kendilerine en yakın hastane veya sağlık ocaklarından alabiliyor. Randevularını özel hastanelerden almak isteyen vatandaşlar, randevu oluşturarak aşılarını istedikleri bir özel hastanede olabiliyor. Ancak vatandaşlar özel hastanede aşı olmak için bir ücret ödenip ödenmediğini de merak ediyor. Peki özel hastanelerde aşı ücretli mi?

Özel hastanelerde aşı ücretli mi?

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgi aşağıdaki şekildedir;
“İnaktif COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere aşılama hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlar ile hizmet sunanlara Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince aşılama hizmeti verilecektir.”
“Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılacaktır.”
“T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.”
Buna göre, vatandaşlar istediği özel hastaneden aşı randevusu alabilecek ve aşı hakkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aşı yapan sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla tüm hastanelerde aşı uygulaması gerçekleştirilecek. Hiçbir sağlık kuruluşu covid aşısı karşılığında ücret talep edemeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Aşı

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