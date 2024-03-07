Pandemide mesleğini bırakmak zorunda kaldı, ehliyet alıp bu işe başladı! 'İğne deliğinden geçerim' Tek bir derdi var...

Özer, "Çok güzel yollarımız var ama bizim tek ihtiyacımız duş ve tuvalet. Çünkü bu işin bizim için tek zorluğu bu. Onun dışında bir sıkıntı yaşamıyoruz, araç içi yaşamaya zaten alıştık her yerde. Çok güzel tesislerimiz var. Yollarda duş ve lavabo ihtiyacı dışında bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem" dedi.