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    4. Pandemide mesleğini bırakmak zorunda kaldı, ehliyet alıp bu işe başladı! 'İğne deliğinden geçerim' Tek bir derdi var...

    Pandemide mesleğini bırakmak zorunda kaldı, ehliyet alıp bu işe başladı! 'İğne deliğinden geçerim' Tek bir derdi var...

    07.03.2024 12:49
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    Ankara'da pandemi nedeniyle aşçılığı bırakıp ağır vasıta ehliyeti alan ve 1 yıldır şehirler arasında TIR şoförlüğü yapan Ebru Özer (42), "Biz kadınlar artık bu sektörde varız. Çok güzel yollarımız var. Tek ihtiyacımız duş ve tuvalet" dedi. Özer, "TIR'cılarda bir tabir var; 'İğne deliğinden geçerim' diye ama bu hemen olmuyor. Yapa yapa, TIR'ı kullana kullana oluyor" şeklinde konuştu.

    İki çocuk annesi Ebru Özer, uzun yıllar aşçılık yaptıktan sonra pandemi nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldı. Özer, bu süreçte ağır vasıta ehliyeti alıp, önce Ankara içinde otobüs şoförlüğü yaptı, sonra da LPG tankeri kullandı. Daha sonra lojistik firmasında şoför olarak işe başlayan Ebru Özer, TIR ile 1 yıldır şehirler arasında soğuk gıda taşıyor. Tek başına yolculuk yapan Özer, bazen günlerce süren yolculukta en büyük sorunun, duş ve tuvalet olduğunu söyledi.

    Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    PANDEMİDE AŞÇILIĞI BIRAKIP EHLİYET ALDI, BU İŞE BAŞLADI

    Özer, genelde gıda ağırlıklı çalıştıklarını söyleyerek, "Dondurucu özellikli araçlarda tavuk, gıda, narenciye, sebze ve meyve taşıyoruz. Bu meslekte bütün Türkiye’yi gezdim diyebilirim. Biz kadınlar artık bu sektörde varız." dedi.

    Özer, "Çok güzel yollarımız var ama bizim tek ihtiyacımız duş ve tuvalet. Çünkü bu işin bizim için tek zorluğu bu. Onun dışında bir sıkıntı yaşamıyoruz, araç içi yaşamaya zaten alıştık her yerde. Çok güzel tesislerimiz var. Yollarda duş ve lavabo ihtiyacı dışında bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem" dedi.

    Özer, lojistik firmalarının kadınları daha çok istihdam etmesini isteklerini belirtti.

    Özer, "Artık bütün lojistik firmaları bunu desteklesin, firmalar önünü açsın. Türk kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben yollarda hiçbir zorlukla ya da kötü bir durumla karşılaşmadım. Yolda kalsam şoförler hep yardımcılar. Çalışmak zorundayız." dedi.

    Özer, "Daha çok rahat kıyafetler, tişört, eşofman giymeyi tercih ediyoruz. Çünkü biz 7-24 yoldayız." şeklinde konuştu.

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    Tır tır şöförü eo
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