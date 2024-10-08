Partnerinize karşı cinsel çekim hissetmiyorsanız bilmeniz gerekenler! Kıvılcımı geri getirmek mümkün mü?

Indiana Üniversitesi'ndeki cinselliğe adanmış bir araştırmada yer alan Dr. Justin Lehmiller, "Araştırmalar, fiziksel çekiciliğin genellikle insanların romantik bir partnerde arzuladığı en önemli özelliklerden biri olduğunu gösteriyor ancak aslında erkekler veya kadınlar için listenin başında yer almıyor. Zeka, mizah, dürüstlük ve nezaket gibi özellikler genellikle en az onlar kadar önemlidir, hatta daha da önemlidir." diyor.