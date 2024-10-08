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Partnerinize karşı cinsel çekim hissetmiyorsanız bilmeniz gerekenler! Kıvılcımı geri getirmek mümkün mü?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.10.2024 10:05
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Terapist Lan Kerner, erkek danışanlarının çoğunun hayat arkadaşlarını cinsel çekime göre seçmediklerini söylüyor. Odada partneriyle çift terapisi seanslarında erkekler neden arzu hissetmediğini bilmediğini iddia ediyor. Belki stres, düşük testosteron veya kaygı ancak terapist erkekle bireysel olarak görüştüğünde, genellikle farklı bir hikaye ortaya çıkıyor. Erkekler terapiste partnerini cinsel çekiciliği önceliklendirmeden seçtiğini söylüyor.

Bir kişi neden cinsel çekimin kıvılcımını hissetmeden potansiyel bir hayat arkadaşı seçer ve bu ilişkiler iyi gidip gelişebilir mi? İlk başta olmayan cinsel çekim gibi bir şeyin daha sonra geliştirilebilip geliştirilemeyeceği merak ediliyor.

Terapist Lan Karner, partnere karşı cinsel çekim hissetmemenin sebeplerine dair yazdı. İşte detaylar...

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PARTNERİNİZE CİNSEL ÇEKİM HİSSETMİYORSANIZ DİKKAT!

ERKEKLER CİNSEL ÇEKİMİ ES GEÇİYOR

ERKEKLER CİNSEL ÇEKİMİ ES GEÇİYOR

30'lu yaşlarındaki birçok erkekle konuştum ve bana 'Evlenmek istediğim kadını bulduğumda, tüm kriterleri karşılıyordu. Bir tanesi hariç.' dediler. Bu listedeki özellikler arasında 'en iyi arkadaşım olmak', 'harika bir anne olacak' , 'arkadaşlarımız ve ailelerimiz çok iyi anlaşıyor' ve 'beni gerçekten seviyor' yer alıyor. İşaretlenmeyen tek kutucuk ise 'Cinsel çekim' Çoğu zaman erkekler başlangıçta bu özelliği bile listelemiyor.

'İLİŞKİ TUTKALI'

'İLİŞKİ TUTKALI'

Cinsellik, romantik bir ilişkiyi platonik bir ilişkiden gerçekten ayıran tek şeydir: Bunun, çiftlerin zor zamanlarda birlikte kalmasına yardımcı olan bir tür 'ilişki tutkalı' olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden birçok insanın uzun vadeli bir ilişki için bir partner seçerken seksi değersizleştirmesine şaşırıyorum.

Indiana Üniversitesi'ndeki cinselliğe adanmış bir araştırmada yer alan Dr. Justin Lehmiller, "Araştırmalar, fiziksel çekiciliğin genellikle insanların romantik bir partnerde arzuladığı en önemli özelliklerden biri olduğunu gösteriyor ancak aslında erkekler veya kadınlar için listenin başında yer almıyor. Zeka, mizah, dürüstlük ve nezaket gibi özellikler genellikle en az onlar kadar önemlidir, hatta daha da önemlidir." diyor.

Chicago merkezli seks terapisti Dr. Elizabeth Perri'ye göre bazı erkekler kadınlara ilişkin "ya/ya da" görüşünü içselleştirmiş durumda: Kimileri harika eş ve anne oluyor, kimleri ise cinsel açıdan maceraperest.

Perri, "Bunu, flört dünyasında olan ve kendilerine daha uygun bir partner bulmayı beklemek yerine, cinsel çekim duymayan ama 'eş adayı' olarak gördükleri birini seçme baskısı hisseden erkek hastalarda gözlemledim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
seks cinsel terapi Cinsellik Aşk Cinsel sorunlar cinsel performans seksolog
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