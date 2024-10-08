Partnerinize karşı cinsel çekim hissetmiyorsanız bilmeniz gerekenler! Kıvılcımı geri getirmek mümkün mü?

Bir kişi neden cinsel çekimin kıvılcımını hissetmeden potansiyel bir hayat arkadaşı seçer ve bu ilişkiler iyi gidip gelişebilir mi? İlk başta olmayan cinsel çekim gibi bir şeyin daha sonra geliştirilebilip geliştirilemeyeceği merak ediliyor.
Terapist Lan Karner, partnere karşı cinsel çekim hissetmemenin sebeplerine dair yazdı. İşte detaylar...
30'lu yaşlarındaki birçok erkekle konuştum ve bana 'Evlenmek istediğim kadını bulduğumda, tüm kriterleri karşılıyordu. Bir tanesi hariç.' dediler. Bu listedeki özellikler arasında 'en iyi arkadaşım olmak', 'harika bir anne olacak' , 'arkadaşlarımız ve ailelerimiz çok iyi anlaşıyor' ve 'beni gerçekten seviyor' yer alıyor. İşaretlenmeyen tek kutucuk ise 'Cinsel çekim' Çoğu zaman erkekler başlangıçta bu özelliği bile listelemiyor.
Cinsellik, romantik bir ilişkiyi platonik bir ilişkiden gerçekten ayıran tek şeydir: Bunun, çiftlerin zor zamanlarda birlikte kalmasına yardımcı olan bir tür 'ilişki tutkalı' olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden birçok insanın uzun vadeli bir ilişki için bir partner seçerken seksi değersizleştirmesine şaşırıyorum.
Indiana Üniversitesi'ndeki cinselliğe adanmış bir araştırmada yer alan Dr. Justin Lehmiller, "Araştırmalar, fiziksel çekiciliğin genellikle insanların romantik bir partnerde arzuladığı en önemli özelliklerden biri olduğunu gösteriyor ancak aslında erkekler veya kadınlar için listenin başında yer almıyor. Zeka, mizah, dürüstlük ve nezaket gibi özellikler genellikle en az onlar kadar önemlidir, hatta daha da önemlidir." diyor.
Chicago merkezli seks terapisti Dr. Elizabeth Perri'ye göre bazı erkekler kadınlara ilişkin "ya/ya da" görüşünü içselleştirmiş durumda: Kimileri harika eş ve anne oluyor, kimleri ise cinsel açıdan maceraperest.
Perri, "Bunu, flört dünyasında olan ve kendilerine daha uygun bir partner bulmayı beklemek yerine, cinsel çekim duymayan ama 'eş adayı' olarak gördükleri birini seçme baskısı hisseden erkek hastalarda gözlemledim" dedi.