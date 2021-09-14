Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2021? Pastırma yazı ne demek?

21 Temmuz- 19 Ağustos 2021 tarihleri arasında "Eyyamıbahur" denilen yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri yaşanmıştı. Sonbaharın yavaş yavaş gelmesiyle kavurucu sıcakların yerini soğuk havalar aldı. Pastırma sıcakları ise yaz aylarından sonbahara geçiş döneminde yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Pastırma sıcakları genellikle ekimin sonundan kasımın ortasına kadarki dönemde yaşanıyor. Bazı yıllarda Pastırma sıcakları birkaç kez, bazı yıllarda ise hiç yaşanmıyor.

Pastırma sıcakları birkaç gün veya bir hafta sürer. Bu dönemde gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler ise serin olur. Yağış olmaz ancak geceleri don bile gerçekleşebilir.

PASTIRMA YAZI NE DEMEK? Sonbaharda havaların olması gerekenden daha sıcak olduğu döneme halk arasında Pastırma yazı denilmiş. Bu döneme Pastırma yazı adının verilmesinin nedeni ise pastırmanın en iyi bu dönemde hazırlanmasıdır.

Pastırma yazında gece ve gündüz arasındaki sıcaklıklar birbirine yakındır ve pastırma en iyi bu dönemde kurur.