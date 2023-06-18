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  4. Patates kabuklarını asla çöpe atmayın! Kullanım alanları hayatı kolaylaştırıyor

Patates kabuklarını asla çöpe atmayın! Kullanım alanları hayatı kolaylaştırıyor

18.06.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve sebzelerin kabuklarını, çekirdeklerini genellikle çöpe atıyoruz ancak çöpe atılan bu maddeler birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Adeta hazine değeri taşıyan meyve, sebze kabuklarının kullanım alanları duyanları şaşırtıyor. Patates kabukları da günlük hayatta problem yaşanan birçok sorunu ortadan kaldırıyor.

Patates soyarken kabuklarını incecik doğramanın marifet olduğunu düşünülüyor. Bu şekilde soymak patateslerin israf edilmesini önlüyor. Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak günlük hayatta yapılan yanlışlar arasında bulunuyor. Patates kabukları gümüş temizliğinden leke çıkarmaya kadar birçok alanda etkili sonuçlar çıkarıyor. İşte patates kabuklarının kullanım alanları...

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PATATES KABUKLARININ KULLANIM ALANLARI

GÖZ ALTI TORBALARINA İYİ GELİYOR

GÖZ ALTI TORBALARINA İYİ GELİYOR
Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

YANIK VE YARALARA KARŞI ETKİLİ

YANIK VE YARALARA KARŞI ETKİLİ
Yanık ve yaralarınıza karşı patates kabuğu yatıştırıcı bir etki göstermektedir.

BEYAZ SAÇLARI KAPATIYOR

BEYAZ SAÇLARI KAPATIYOR
Beyaz saçların oluşumunu engelleyemeyiz ancak görünmemesini sağlayabiliriz. Beyaz saçlarınızı boyamadan doğal yöntemlerle kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için yapmanız gereken patates kabukları ve klorsuz su. Evet, yalnızca bu iki malzemeyle beyazları kapatmanız mümkün. Patates kabuklarına klorsuz su ekleyerek 25 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra süzdüğünüz suyu boş bir şişeye aktarın. Her duştan sonra saçınıza uygulayın. Uygulama işleminden sonra saçınızı yıkamayın. Aynı zamanda bu işlem saçlarınızdaki kepek sorunlarınıza, kırıklara ve dökülmelere de iyi gelecektir.

NEFİS CİPSLER YAPILIYOR

NEFİS CİPSLER YAPILIYOR
Soyduğunuz patatesin kabuklarından lezzet dolu çıtır çıtır cipsler hazırlamaya ne dersiniz? Patates kabuklarını ister sebze soyacağıyla isterseniz de bıçakla soyun. Soyulmuş patates kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra bir süre suda bekletin. Daha sonra tuz ekleyerek kızartma işlemine başlayabilirsiniz. Aynı zamanda fırında da rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Patates kabuklarını zeytinyağı ile yağladığınız fırın kabınıza serin. Üzerlerine arzuya göre dilediğiniz baharatları serpiştirerek ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirebilirsiniz.

DERİ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

DERİ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR
Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir.
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Anahtar Kelimeler:
patates Deri Gümüş cips beyaz saç Sebze

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