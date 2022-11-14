Patavatsızlıklarıyla biliniyorlar: Gördüğünüz an uzaklaşın! En saygısız burçlar

Patavatsızlık açık sözlülükle karıştırılabiliyor. Her kişinin hayatında açık sözlü dostlara ihtiyacı olsa da patavatsızlık arkadaşlık ilişkilerinin bozulmasına neden olabiliyor. Belirli bir süre boyunca tahammül edilen patavatsızlıklar bir süre sonra dayanılmaz olabiliyor. İşte en kırıcı ve saygısızca konuşan o burçlar...