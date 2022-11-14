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Patavatsızlıklarıyla biliniyorlar: Gördüğünüz an uzaklaşın! En saygısız burçlar

14.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçlar karakter özelliklerimiz üzerinde oldukça belirleyici olabiliyor. Bazı burçlar oldukça kibar olsa da bazıları konuşurken düşünmüyor. Bu da karşı taraf için kırıcı olabiliyor. Ortamda en patavatsız ve saygısız kişilerin ortak özellikleri aşağıda yer alan burçlara sahip olmaları.

Patavatsızlık açık sözlülükle karıştırılabiliyor. Her kişinin hayatında açık sözlü dostlara ihtiyacı olsa da patavatsızlık arkadaşlık ilişkilerinin bozulmasına neden olabiliyor. Belirli bir süre boyunca tahammül edilen patavatsızlıklar bir süre sonra dayanılmaz olabiliyor. İşte en kırıcı ve saygısızca konuşan o burçlar...

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslan burçları ilişkilerini kontrol altına almak isterken hem aşk hem de arkadaşlık ilişkilerinin bozulmasına yol açabiliyor. Dillerinde iğne bulunan Aslan burçları karşılarındaki kişileri kırdıklarını hiç düşünmüyorlar.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
İkizler burcu şaka ile patavatsızlığı birbirine karıştırıyor. Şaka yaptıklarını sanarken oldukça kırıcı olabiliyorlar. Pot kırmadan konuşamayan İkizler özellikle kalabalık ortamlarda zor durumlara yol açabiliyorlar. İçlerinde art niyet olmasa da etrafındaki kişileri üzebiliyorlar.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Boğa burçları söylemek istediği sözleri ile bodoslama dalar. Kimi zaman patavatsızlaşırlar. Boğalarla zaman geçirenler kişiler sabırlı olmalıdır.

YAY BURCU

YAY BURCU
Yay burçlarının içinde asla art niyet bulunmuyor. Ancak düşünmeden konuşmaları onları en patavatsız burç olarak görülmelerine sebep oluyor. Ağzından çıkan sözlere dikkat etmeden yaylar üst üste pot kırabiliyor.
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