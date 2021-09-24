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Paulo Coelho kimdir? İşte Paulo Coelho kitapları...

24.09.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yazarlardan biri olan Paulo Coelho'ya bu ünü "Simyacı" adlı romanı getirdi. Coelho bu romanı ile "Kırmızı Pazartesi", "Yüzyıllık Yalnızlık" gibi romanların yazarı olan Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar unvanını aldı. Coelho roman yazmaya başlamadan önce şarkı sözü yazıyordu.

Paulo Coelho, Brezilyalı roman ve söz yazarıdır. Birçok saygın kuruluştan ödül alan Coelho'nun "Simyacı" romanı 2 ülkede yayınlandı ve 26 dile çevrildi. Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor, Elif gibi romanların yazarı olan Coelho'nun kitapları, en çok satanlar listesinde yer alıyor. Coelho birçok hayır işlerinde de imzası olan bir isim. İşte detaylar...

PAULO COELHO KİMDİR?

24 Ağustos 1947 Rio de Janeiro, Brezilya doğumlu Paulo Coelho 74 yaşındadır. Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor, Okçunun Yolu gibi dünyaca ünlü kitapların yazarı olan Coelho'nun Türkçeye çevrilmiş birçok eseri var.
Paulo Coelho yazarlığa başlamadan evvel ülkesinde bilinen bir şarkı sözü yazarıydı. Bir dönem gazetecilik yapan Coelho, 1986'da Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı.
Coelho bu gezi sırasında edindiği deneyimleri "Hac" orijinal adıyla "The Pilgrimage" isimli kitabında aktardı. Coelho'nun 1988'de yayınlanan "Simyacı" romanı, onu en ünlü ve en çok okunan yazarlarından biri yaptı. Simyacı romanı birçok dile çevrildi ve birçok kişi tarafından okundu. Coelho söz konusu romanı sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.
Coelho kurmuş olduğu Paulo Coelho Enstitüsü ile yaşlılara ve yoksul çocuklara yardım ediyor. UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olan Coelho sviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın da yönetim kurulunda yer alıyor. Kariyer hayatı boyunca başarılara imza atan isim Coelho birçok ödülün de sahibi oldu. Coelho 2002 senesinde Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Birçok basın kuruluşu için haftalık köşe yazarlığı yapıyor.

PAULO COELHO KİTAPLARI

PAULO COELHO KİTAPLARI
* Elif * Beşinci Dağ * Işığın Savaşçısının Elkitabı * On Bir Dakika * Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım * Simyacı * Şeytan ve Genç Kadın * Veronika Ölmek İstiyor * Zahir * Hac * Portobello Cadısı * Kazanan Yalnızdır * Brida * Akra'da Bulunan Elyazması * Aldatmak * Casus * Hippi * Okçu'nun Yolu
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