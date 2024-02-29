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Pavyonda hesap kavgası! Tuvalette tanıştı, 'ödeyeceksiniz, misafir oldum' dedi: Sonrasında ortalık karıştı

29.02.2024 10:22
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İstanbul'da gece saatlerinde bir pavyonun tuvaletinde tanışan şahıslar beraber içki içip eğlendi. İlerleyen saatlerde hesap vakti gelince içlerinden birisi, 'ben masanıza misafir oldum, hesap ödemem' dedi. Mahçup olmamak için hesabı ödeyen şahıs evine gidip silahını aldı. Hesabını ödediği adamı döven şahıs başka biri tarafından kameraya alındı.

Okmeydanı’nda bir müzikholde alkol alan adam, mekanda tanışıp masasına oturduğu şahsa içkisini ödettirince ortalık karıştı. Mekan çıkışı adamı silahla kovalayan şahıs, ona önce ateş açtı ardından dövdü. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan adliyeye sevk edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TUVALETTE TANIŞTI

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyelapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir adam müzikhole gelip alkol almaya başladı. Adam mekanda tuvalete gittiği esnada karşılaştığı bir şahısla tanışıp arkadaş oldu. Adam ardından tanıştığı şahıs ve iki arkadaşının oturduğu masaya geçti.

"ÖDEYECEKSİNİZ, BEN SİZE MİSAFİR OLDUM"

"ÖDEYECEKSİNİZ, BEN SİZE MİSAFİR OLDUM"

Müzikholde eğlenen grup, gecenin sonunda mekan kapanacağı için hesabı ödemek için kalktı. Şahıs ve iki arkadaşı kendi içkilerinin hesabını ödedi ancak adam içkisinin ücretini şahsa ödetmek istedi. Ancak şahıs, “Alman usülü olsun, herkes kendi hesabını ödesin” diyerek adamın içkisini ödemek istemedi. Bunun üzerine adam da şahsa, “ödeyeceksiniz, ben sizin masanıza geldim misafir oldum” diyerek karşılık verdi. Şahıs mekan sahibine mahçup olmamak için adamın içkisini de ödeyerek arkadaşlarıyla birlikte mekandan çıktı.

ORTALIK KARIŞTI, BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

ORTALIK KARIŞTI, BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Şahıs ardından karşı sokaktaki evine girip silahını aldıktan sonra hızlıca çıktı. İçkisini ödediği adamın peşinden koşan şahıs ile adam arasında bu kez de kovalamaca başladı. Adamın arkasından silahla ateş açan şahıs onu yakaladıktan sonra yere düşürüp dakikalarca darbetti. Olay sonrası şahıs silahıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı.

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından yaralanan adam da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

SALDIRGANIN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

SALDIRGANIN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Ancak yaşanan olayla ilgili bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntüleri ihbar kabul eden savcılığın talimatı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okmeydanı Pavyon hesap
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