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  4. Pençe-Kilit şehitlerine son veda! Türkiye, kahraman askerlerini uğurluyor

Pençe-Kilit şehitlerine son veda! Türkiye, kahraman askerlerini uğurluyor

14.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Kuzey Irak'tan gelen 9 şehit haberiyle yıkıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu ülkenin dört bir yanına şehit ateşi düştü. Şırnak'ta düzenlenen askeri tören sonrası memleketlerine uğurlanan kahramanlar, gözyaşları içinde toprağa veriliyor.

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında oluşturulan üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı hain teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Gelen acı haberin ardından Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düştü. Siyasiler programlarını tek tek iptal ederken, tüm Türkiye'den teröre lanet mesajları geldi.

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Şehit olan askerler için ilk tören ise Şırnak'ta yapıldı. Yapılan askeri törenin ardından kahraman şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı. Al bayrağa sarılı tabutla memleketlerine getirilen kahramanlar, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa veriliyor.


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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

DOĞUM GÜNÜ DETAYI KAHRETTİ

DOĞUM GÜNÜ DETAYI KAHRETTİ

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya’da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.

AKSARAY, ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKTI

AKSARAY, ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKTI

Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısındaki Irak’ın kuzeyinde Metina Vadisi ile Zap Bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31), üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grup ile girilen çatışmada şehit düştü.

Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker cenaze
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