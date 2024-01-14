Pençe-Kilit şehitlerine son veda! Türkiye, kahraman askerlerini uğurluyor

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında oluşturulan üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı hain teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Gelen acı haberin ardından Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düştü. Siyasiler programlarını tek tek iptal ederken, tüm Türkiye'den teröre lanet mesajları geldi.

Şehit olan askerler için ilk tören ise Şırnak'ta yapıldı. Yapılan askeri törenin ardından kahraman şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı. Al bayrağa sarılı tabutla memleketlerine getirilen kahramanlar, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa veriliyor.



