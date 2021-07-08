PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022 yeni özellikler

Uzun yıllardır beğeni ile oynanan PES hakkında 2022 yılında çıkacak yeni versiyon çok konuşuluyor. Sosyal medyada PES 2022’nin çıkış tarihinin gündem olması sonrasında oyun hakkındaki detaylarda araştırılmaya başlandı. Futbolseverler ‘PES 2022 ne zaman çıkacak? Ya da ‘PES 2022 özellikleri neler?’ gibi pek çok araştırmada bulunuyor.

PES 2022 hakkındaki tüm detaylar

Ücretsiz olacak! Andy Robinson isimli oyun editörünün paylaştıklarına göre PES 2022 F2P (Free to Play) olacak. Yani Konami ana oyunu ücretsiz olarak sunacak. Fakat oyunla ilgili bazı içerikler ücretli olacak.

Oyun motoru değişiyor! Bir diğer iddiaya göre Konami, Fox grafik motorunu PES için rafa kaldırmış durumda. PES 2022, Unreal grafik motoruyla geliştiriliyor. Konami'nin görsel açıdan PES 2022’de etkileyici bir oyun sunacağı ileri sürüldü.

PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022, "New Football Game Online Performance Test" adıyla demo sürümünü PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için erişime açıldı. Oyunun resmi olarak ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.