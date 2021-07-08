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PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022 yeni özellikler

08.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin uzun yıllardır severek oynadığı PES için, 2022 geri sayımı başladı. PES 2022 için geri sayım sürerken, binlerce kişi oyunun yeni özelliklerini ve çıkış tarihini merak ediyor. Oyundaki yeniliklerle ilgili olarak daha piyasaya sürülmeden pek çok iddia ortaya atıldı. Konami tarafından geliştirilen PES 2022 hakkındaki detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Peki PES 2022 ne zaman çıkacak?

Uzun yıllardır beğeni ile oynanan PES hakkında 2022 yılında çıkacak yeni versiyon çok konuşuluyor. Sosyal medyada PES 2022’nin çıkış tarihinin gündem olması sonrasında oyun hakkındaki detaylarda araştırılmaya başlandı. Futbolseverler ‘PES 2022 ne zaman çıkacak? Ya da ‘PES 2022 özellikleri neler?’ gibi pek çok araştırmada bulunuyor.

PES 2022 hakkındaki tüm detaylar

Ücretsiz olacak!

Ücretsiz olacak!
Andy Robinson isimli oyun editörünün paylaştıklarına göre PES 2022 F2P (Free to Play) olacak. Yani Konami ana oyunu ücretsiz olarak sunacak. Fakat oyunla ilgili bazı içerikler ücretli olacak.

Oyun motoru değişiyor!

Oyun motoru değişiyor!
Bir diğer iddiaya göre Konami, Fox grafik motorunu PES için rafa kaldırmış durumda. PES 2022, Unreal grafik motoruyla geliştiriliyor. Konami'nin görsel açıdan PES 2022’de etkileyici bir oyun sunacağı ileri sürüldü.

PES 2022 ne zaman çıkacak?

PES 2022 ne zaman çıkacak?
PES 2022, "New Football Game Online Performance Test" adıyla demo sürümünü PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için erişime açıldı. Oyunun resmi olarak ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
PES 2018 15 Eylül'de, PES 2019 30 Ağustos'ta ve PES 2020 ise 10 Eylül'de piyasaya sürülmüştü. PES 2022'nin çıkış tarihi konusunda farklı spekülasyonlar var. Söylenenlere göre PES 2022, Eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak. Fakat isimsiz bir sektör kaynağı Konami'nin hızlı davranmak istediğini ve oyunun 2022’nin Ağustos ayının sonlarına doğru çıkabileceğini ileri sürdü.
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