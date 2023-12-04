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  4. Polise ateş açtı! Özel hareket devreye girdi… Evde etek giymiş halde yakalandı

Polise ateş açtı! Özel hareket devreye girdi… Evde etek giymiş halde yakalandı

04.12.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Gaziantep öğle saatlerinde akılalmaz bir olay ve nefes kesen bir operasyona sahne oldu. 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen ekiplere ateş açtı ve kaçtı. Bölgeye sevk edilen özel hareket ekipleri operasyon düzenledi. Budamcı özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı. Budamcı'nın kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Akıllara durgunluk veren olay, öğle saatlerinde Gaziantep'teki Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı’nın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ancak Budamcı, polislere ateş açıp kaçtı. Bu noktadan sonra özel harekat devreye girdi.

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ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ! ETEK GİYMİŞ HALDE YATAKLARIN ARASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler Budamcı’nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı.

Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı.

1 saat süren operasyonun ardından İbrahim Budamcı, bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.

KADIN GİBİ GİYİNİP KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

KADIN GİBİ GİYİNİP KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Budamcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Özel Harekat
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