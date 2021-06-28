Polislik kaç puan ile alıyor? PMYO başvurusu için tavan ve taban puanlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından polis olmak isteyen birçok aday Polis Meslek Yüksek Okulu’na (PMYO) girebilmek içi başvuruları araştırıyor. Polis olmak için YKS’ye girerek TYT oturumundan belirli bir puan almak gerekiyor. Alınan puan doğrultusunda PMYO için başvurular tamamlanabiliyor. Peki polis olmak için kaç puan gerekli? İşte PMYO başvurusu için tavan ve taban puanlar…

Polislik kaç puan ile alıyor?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Koronavirüs pandemisi sebebiyle yapılan değişikliğe göre, YKS’de (TYT, AYT, YDT) taban puanları değiştirildi.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek.

Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekiyor.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: