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  4. Pompalı tüfekle dehşet! Rastgele etrafa ateş açtı, bir mahalleyi yaraladı

Pompalı tüfekle dehşet! Rastgele etrafa ateş açtı, bir mahalleyi yaraladı

14.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kavgada etrafa pompalı tüfekle rastgele ateş eden şahıs, 2’si çocuk 16 kişinin yaralanmasına neden olurken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından mahalleye çok sayıda ambulans sevk edildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta meydana geldi. Kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

BİR MAHALLEYİ YARALADI

Tüfekten çıkan saçmalar Nebahat D., Asya T., Hanife A.,Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte, toplamda 2‘si çocuk 16 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Veli Ö.isimli şüpheli polis tarafından tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.
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Aydın pompalı tüfek yaralı
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