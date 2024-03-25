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  4. Poşet içinde havluya sarılı halde bulunmuştu! Yeni doğan çocuğunu sokağa atan anneye istenen ceza belli oldu

Poşet içinde havluya sarılı halde bulunmuştu! Yeni doğan çocuğunu sokağa atan anneye istenen ceza belli oldu

25.03.2024 13:01
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Diyarbakır'da Şubat ayında yaşanan olay akıllara durgunluk vererek vicdanları yaralmıştı. Yeni doğmuş bir bebek metruk binaya atılmış çevredekilerin dikkati sayesinde bulunmuştu. Poşet içinde bulunan talihsiz bebeğin annesi kamera kayıtları incelenerek bulundu ve gözaltına alınarak tutuklandı. İşte o vicdansız anne için istenen ceza belli oldu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeğini bırakarak kaçan anne M.Ç.C. (26) hakkında, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

POŞET İÇİNDE BULUNMUŞTU

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (1)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (1)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (2)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (2)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (3)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (3)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (4)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (4)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (5)

DIYARBAKIR-YENI-DOGAN-BEBEGI-METRUK-YAPI_31021 (5)
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Diyarbakır anne
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