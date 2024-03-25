Poşet içinde havluya sarılı halde bulunmuştu! Yeni doğan çocuğunu sokağa atan anneye istenen ceza belli oldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeğini bırakarak kaçan anne M.Ç.C. (26) hakkında, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

