Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi' Meteoroloji'den son dakika 23 - 27 Şubat hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son gelişmeler çerçevesinde hava durumu raporunu paylaşırken pek çok kişinin havanın neden sıcak olduğunu ve kar yağışı olmadığını da merak ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BU NEDENLE HAVA SICAK VE KAR YAĞIŞI AZ"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'yi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdeniz'i geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az." ifadelerini kullandı.

"BAŞIMIZI AĞRITACAK GİBİ"

Prof. Dr. Orhan Şen bir sonraki paylaşımında da "Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. Gene ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi." dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen son paylaşımında ise "Bugün Cuma sabah saatlerinde güneydoğunun doğusunda yağmur doğu anadolu'daki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. Doğuda çığ riski devam.

İstanbul 14, Ankara 13 Antalya 20 İzmir 18, Diyarbakır 14" ifadelerini kullandı.





