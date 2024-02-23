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  4. Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi' Meteoroloji'den son dakika 23 - 27 Şubat hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi' Meteoroloji'den son dakika 23 - 27 Şubat hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.02.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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Kar yağacak mı? Kar bekleniyor mu? Kar yağacak iller hangileri? Sıcaklıklar düşecek mi? Son dönemde hava durumuyla alakalı yaşanan gelişmeler nedeniyle pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen'den de kar yağışı ile ilgili açıklama geldi. Şen detaylarını açıklayarak "Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az" dedi. İşte tüm ayrıntılar...

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son gelişmeler çerçevesinde hava durumu raporunu paylaşırken pek çok kişinin havanın neden sıcak olduğunu ve kar yağışı olmadığını da merak ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BU NEDENLE HAVA SICAK VE KAR YAĞIŞI AZ"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'yi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdeniz'i geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az." ifadelerini kullandı.

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"BAŞIMIZI AĞRITACAK GİBİ"

Prof. Dr. Orhan Şen bir sonraki paylaşımında da "Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. Gene ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi." dedi.

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Prof. Dr. Orhan Şen son paylaşımında ise "Bugün Cuma sabah saatlerinde güneydoğunun doğusunda yağmur doğu anadolu'daki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. Doğuda çığ riski devam.
İstanbul 14, Ankara 13 Antalya 20 İzmir 18, Diyarbakır 14" ifadelerini kullandı.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün (Cuma) mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 10°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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