Pürüzsüz cilde sahip olmanız işte bu kadar kolay!

Çok çeşitli cilt sorunları bulunuyor. Bu sorunlar arasında sivilce, siyah nokta, gözenek görünümü, kızarıklık yer alıyor. Cilt sorunları ileri seviyelerde psikolojiyi de etkileyebiliyor. Cilt sorunlarına genetik faktörler ve hormonal bozukluklar neden olabiliyor. Cilt sorunlarına neden olan bu tarz etkenler için doktora görünmek gerekiyor. Fakat çoğu cilt sorunu gün içerisinde maruz kalınan gözle görmediğimiz kirliliklerin cilde yapışması ve cildin yeterli şekilde temizlenmemesi nedeniyle kaynaklanıyor. Doğru cilt temizliğini sağlayarak daha canlı ve pürüzsüz cilde sahip olmak mümkün.

CİLT BAKIM RUTİNİNİZİ OLUŞTURUN

MAKYAJINIZI ÇIKARMADAN UYUMAYINIZ Gece yatarken makyajın çıkarılmaması cilt sorunlarına neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Uzman her seferinde uyumadan önce makyajın çıkarılması hakkında uyarılarda bulunuyor. Makyajın çıkarılmaması gözeneklerde tıkanmaya bu da sivilce ve siyah noktalarda neden oluyor.

PÜRÜZSÜZ CİLT İÇİN İLK OLARAK MAKYAJINIZI ÇIKARINIZ Sağlıklı cilt için ilk aşama kullanılan makyaj malzemelerinin cildinize uygun olmasıyla başlıyor. Zararlı maddeler içeren kalitesiz makyaj malzemeleri cildiniz için büyük tehdit oluşturuyor. Doğru makyaj malzemeleri kullanıldıktan sonra gece yatmadan makyajınızı uygun makyaj temizleyicileri ile temizlemeniz gerekiyor. Bu aşamada yoğun kimyasal içeren makyaj temizleyicilerinden uzak durabilirsiniz. Doğal ürünler tercih etmek istiyorsanız hindistan cevizi yağı veya badem yağı kullanabilirsiniz.

GÖZENEK GÖRÜNÜMÜNE SON VERMEK İÇİN TONİK KULLANINIZ Gözenekler belirli sebeplere bağlı olarak genişleyebiliyorlar. Genişleyen gözeneklerin görünümünü engellemek ve cildi sıkılaştırmak için mutlaka tonik kullanmak gerekiyor. Cildi uygun temizleyici ile temizledikten sonra tonik uygulamanız ciltteki yağı ve tıkanıklığı temizlemede yardımcı oluyor. Tonik cildin daha sağlıklı, canlı, parlak görünmesini sağlıyor ve nemlendiriyor. Makyaj temizleyicilerinde olduğu gibi tonik seçimlerinde de aşırı kimyasal içermeyen doğal ürünler tercih etmek gerekiyor. Tonik için gül suyu ve salatalık suyu kullanabilirsiniz.

CİLT SORUNLARINDAN UYGUN KURTULMAK İÇİN SERUM KULLANINIZ Cilt bakımı yaparken cilt sorunlarınıza uygun serumlar tercih etmek bu sorunların iyileşmesine yardımcı oluyor. Cilt serumları sayesinde cildiniz daha dolgun ve canlı gözüküyor. Cildin yenilenmesini sağlayarak yaşlı görünümü engelliyor. Cilt serumları yenileyici özelliği için L-askorbik asit ve hyaluronik asit içeren serumları tercih edebilirsiniz