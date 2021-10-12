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Putin'e kafa tutmuştu! Rusya'nın Mark Zuckerberg'i Pavel Durov'un ilham veren öyküsü

12.10.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Mark Zuckerberg'i olarak anılan Pavel Durov'un, Rus Devleti'nin kişisel verilere ulaşmasını önlemek için Telegram'ı kurduğunu biliyor muydunuz? İşte Pavel Durov'un nefes kesen hayat hikayesi...

Rus Devleti'yle verilerin gizliliği nedeniyle karşı karşıya gelen ve devlete, en yıkıcı darbesini yine teknoloji yoluyla yapan Pavel Durov'un başarılarla dolu hayat hikayesini okuyunca çok etkileneceksiniz...

İŞTE PAVEL DUROV'UN İLHAM VEREN YOLCULUĞU:

Pavel Valerievich Durov, 10 Ekim 1984 yılında Saint Petersburg’da doğdu. Babasının işi nedeniyle çocukluğu İtalya’da geçen Durov, 17 yaşındayken Rusya’ya geri döndü.
Fizik ve matematik okuluna giren Durov, ardından tıpkı babası gibi Filoloji okudu. Durov, okulu bitirdiği yıl, matematik dehası ağabeyi Nikolai Durov ile dünyada 'Rus Facebook’u' olarak anılan VKontakte'yi kurdu. Durov'un, Rus Hükümeti'nin dikkatini çektiği yıllar da böylece başlamış oldu.
Ağabeyi gibi bilgisayar ve programlamaya yeteneği olan Pavel Durov, geçmişte okulunun internet sitesini bile hacklemişti.
Durov'un ağabeyinin, genç girişimcinin hayatı oldukça büyüktür. Nikolai Durov, kardeşi Pavel Durov’un fikirlerini hayata geçiren zeka olarak bilinir.
Pavel Durov, 2006 yılında Rus sosyal medya platformu VK'yı geliştirmek için kolları sıvadı.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Telegram
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