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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Tatil uzatıldı mı? Kabine toplanıyor!

25.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Merak edilen sorunun bugün yapılacak Kabine Toplantısının ardından yanıt bulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Tatil uzatıldı mı? Merak edilen konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Gözler, bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak bayram için Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi. Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Tatil uzatıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Biz de konuya ilişkin bilgilere sizler için haberimizde yer verdik.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacak. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilini şehir dışına çıkarak değerlendirmek için araştırma yapmaya başladı.
Otel rezervasyonu yaptırmak isteyen vatandaşların yanı sıra çeşitli etkinliklere katılarak bu günleri değerlendirmeyi düşünen kişiler ve memlekete gidip özlem gidermeyi planlayanlar Kabine Toplantısı sonrası Ramazan Bayramı tatili ile ilgili yapılacak açıklamayı merakla bekliyor.
Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.
Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda bayram tatili konusunun da ele alınması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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