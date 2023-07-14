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  4. RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI 2023! Demokrasi ve Milli Birlik Günü için dualı, duygu dolu, anlamlı, etkileyici ve resimli 15 Temmuz mesajları

RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI 2023! Demokrasi ve Milli Birlik Günü için dualı, duygu dolu, anlamlı, etkileyici ve resimli 15 Temmuz mesajları

14.07.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz mesajları resimli, dualı, duygu dolu, anlamlı ve etkileyici seçenekleri ile internette yerini aldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birçok kişi WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra, Instagram, Twitter, Facebook ve Threads gibi sosyal medya uygulamalarında paylaşımda bulunacaklar. Biz de için dualı, duygu dolu, anlamlı, etkileyici ve resimli 15 Temmuz mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli 15 Temmuz mesajları...

Resimli 15 Temmuz mesajları yarın birçok kişi tarafından paylaşılacak. Şimdiden Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik dualı, duygu dolu, anlamlı ve etkileyici sözler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşen hain darbe girişimi , TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda bastırılmıştı. Biz de Demokrasi ve Milli Birlik Günü için en etkileyici sözlere haberimizde yer verdik. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için dualı, duygu dolu, anlamlı, etkileyici ve resimli 15 Temmuz mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli 15 Temmuz mesajları...

RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bizim için çok önemli. Milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin.

Tüm dünyaya ders verir nitelikte olan milletin zaferi 15 Temmuz'u unutmayacağız. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar nasip etsin.

Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

xAllah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz mesajları

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