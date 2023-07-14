RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI 2023! Demokrasi ve Milli Birlik Günü için dualı, duygu dolu, anlamlı, etkileyici ve resimli 15 Temmuz mesajları

Resimli 15 Temmuz mesajları yarın birçok kişi tarafından paylaşılacak. Şimdiden Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik dualı, duygu dolu, anlamlı ve etkileyici sözler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşen hain darbe girişimi , TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda bastırılmıştı. Biz de Demokrasi ve Milli Birlik Günü için en etkileyici sözlere haberimizde yer verdik. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için dualı, duygu dolu, anlamlı, etkileyici ve resimli 15 Temmuz mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli 15 Temmuz mesajları...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bizim için çok önemli. Milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin.
Tüm dünyaya ders verir nitelikte olan milletin zaferi 15 Temmuz'u unutmayacağız. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar nasip etsin.
Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.
xAllah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.
Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.