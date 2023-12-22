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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI 22 ARALIK 2023! Anne, baba ve eş için anlamlı, en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları BURADA!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 22 ARALIK 2023! Anne, baba ve eş için anlamlı, en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları BURADA!

22.12.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları resimli, anlamlı, dualı, hadisli ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Resimli cuma mesajları bugün WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter (X) ve Threads gibi uygulamalarda paylaşılacak. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya uzanacak dualar edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi konusunu "Müminlerin Ebedi Yurdu, Cennet" olarak belirledi. İşte, anne, baba ve eş için anlamlı, en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları ve 'Hayırlı cumalar' sözleri 22 Aralık 2023 Cuma günü arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. anne, baba ve eş için anlamlı, en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre cuma namazı İstanbul'da 13:07'de Ankara'da 12:52'de İzmir'de 13:15'de Adana'da 12:42'de Bursa'da ise 13:07'de kılınacak. İşte 22 Aralık 2023 tarihine özel en yeni resimli cuma mesajları...

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ANNE, BABA VE EŞ İÇİN EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI! (22 ARALIK 2023)

Hayırlı Cumalar. Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Cumanız mübarek olsun.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

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