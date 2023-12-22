RESİMLİ CUMA MESAJLARI 22 ARALIK 2023! Anne, baba ve eş için anlamlı, en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları ve 'Hayırlı cumalar' sözleri 22 Aralık 2023 Cuma günü arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. anne, baba ve eş için anlamlı, en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre cuma namazı İstanbul'da 13:07'de Ankara'da 12:52'de İzmir'de 13:15'de Adana'da 12:42'de Bursa'da ise 13:07'de kılınacak. İşte 22 Aralık 2023 tarihine özel en yeni resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar. Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Cumanız mübarek olsun.
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.
Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.