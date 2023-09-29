RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 EYLÜL 2023: Anne, baba, eş ile sevgili için kısa, Türk bayraklı, yazılı, anlamlı ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, kısa, Türk bayraklı, yazılı ve anlamlı seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi Twitter, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardan sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' sözleri gönderecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 29 Eylül 2023'te İstanbul'da cuma namazı saat 13:00'te, Ankara'da 12.44'te, İzmir'de 13.07'de kılınacak. Anne, baba, eş ile sevgili için kısa, Türk bayraklı, yazılı, anlamlı ve resimli cuma mesajları merak ediliyor. İşte en güzel cuma mesajları...
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Hayırlı Cumalar! Bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Cumamız Mübarek Olsun.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.