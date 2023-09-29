RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 EYLÜL 2023: Anne, baba, eş ile sevgili için kısa, Türk bayraklı, yazılı, anlamlı ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, kısa, Türk bayraklı, yazılı ve anlamlı seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi Twitter, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardan sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' sözleri gönderecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 29 Eylül 2023'te İstanbul'da cuma namazı saat 13:00'te, Ankara'da 12.44'te, İzmir'de 13.07'de kılınacak. Anne, baba, eş ile sevgili için kısa, Türk bayraklı, yazılı, anlamlı ve resimli cuma mesajları merak ediliyor. İşte en güzel cuma mesajları...