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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 EYLÜL 2023: Anne, baba, eş ve sevgili için ayetli, dualı, yazılı, farklı ve resimli cuma mesajları BURADA!

08.09.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, ayetli, dualı, farklı ve yazılı seçeneklerinden bir veya birkaçını seçip anne, baba, eş ya da sevgilisine bu günü anımsatmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Bugün birçok kişi WhatsApp, Instagram, Twitter (X) ya da Threads'ta paylaşımda bulunacak. Biz de Anne, baba, eş ve sevgili için ayetli, dualı, yazılı, farklı ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en güzel ve en yeni cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları ile ayetli, dualı, farklı ve yazılı 'Hayırlı Cumalar' sözleri internette araştırılıyor. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre cuma namazı İstanbul'da saat 13.07'de, Ankara'da 12.52'de, İzmir'de ise 13.14'te kılınacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü hutbe konusunu "İlim Yolu, Cennet Yoludur" olarak belirledi. Anne, baba, eş ve sevgili için ayetli, dualı, yazılı, farklı ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 8 Eylül 2023'e özel cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 8 EYLÜL 2023

Hayırlı Cumalar! İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Cumanız mübarek olsun...

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın… Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

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