RESİMLİ CUMA MESAJLARI: 9 Haziran 2023 güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini seçeneklerinden birini seçerek paylaşım yapmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. Müslümanların ibadet günü olan ve mübarek kabul edilen bir cuma gününde daha birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Bugünü anne - baba, eş, dost ve sevgili gibi önem verdikleri kişilere anımsatmak isteyen kişiler, güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajlarını arama motorlarında sorguluyor. En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri haberimizde.
Hayırlı Cumalar! Bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Cumamız Mübarek Olsun.
Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.