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RESİMLİ CUMA MESAJLARI: 9 Haziran 2023 güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajları BURADA!

09.06.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini seçenekleriyle 9 Haziran 2023 tarihinde internette yerini aldı. Bu günü sevdiklerine anımsatmak isteyenler WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunacaklar. Güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli, güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini seçeneklerinden birini seçerek paylaşım yapmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. Müslümanların ibadet günü olan ve mübarek kabul edilen bir cuma gününde daha birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Bugünü anne - baba, eş, dost ve sevgili gibi önem verdikleri kişilere anımsatmak isteyen kişiler, güzel, anlamlı, yazılı, yeni ve dini 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajlarını arama motorlarında sorguluyor. En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri haberimizde.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 9 HAZİRAN 2023

Hayırlı Cumalar! Bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Cumamız Mübarek Olsun.

Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

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