RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 3 Şubat 2023 en yeni, kısa, uzun bayraklı ve hadisli sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz resimli cuma mesajları

Cuma mesajları, resimli yeni, kısa - uzun bayraklı, hadisli, ayetli ve dualı seçenekleriyle WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter'dan paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için internette yer aldı. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. En yeni, kısa, uzun bayraklı, hadisli, resimli cuma mesajları ve 'Hayırlı Cumalar' sözlerini sizler için derledik. İşte resimli cuma mesajları...
Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.