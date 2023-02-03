HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 3 Şubat 2023 en yeni, kısa, uzun bayraklı ve hadisli sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz resimli cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 3 Şubat 2023 en yeni, kısa, uzun bayraklı ve hadisli sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz resimli cuma mesajları

03.02.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları, 3 Şubat tarihinde resimli yeni, kısa - uzun bayraklı, hadisli, ayetli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Müslümanlar tarafından mübarek olduğu kabul edilen bu özel günde sevdiklerini mutlu etmek isteyen birçok kişi WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden yakınlarına mesaj gönderecek. En yeni, kısa, uzun bayraklı, hadisli ve resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. İşte 3 Şubat 2023'e özel resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları, resimli yeni, kısa - uzun bayraklı, hadisli, ayetli ve dualı seçenekleriyle WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter'dan paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için internette yer aldı. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. En yeni, kısa, uzun bayraklı, hadisli, resimli cuma mesajları ve 'Hayırlı Cumalar' sözlerini sizler için derledik. İşte resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 3 ŞUBAT 2023

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları cuma mesajları resimli diyanet resimli cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

YÖK Kanunu kabul edildi

YÖK Kanunu kabul edildi

Kar yağışı coşkusu! Sokaklarda halay çekerek kutladılar

Kar yağışı coşkusu! Sokaklarda halay çekerek kutladılar

AK Partili Hamza Dağ'dan altılı masaya tepki

AK Partili Hamza Dağ'dan altılı masaya tepki

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hastalığın tedavisi yok!

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hastalığın tedavisi yok!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.