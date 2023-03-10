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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI İNDİR! 10 Mart 2023 yazılı, anlamlı, cuma sabahı sözleri ve resimli cuma mesajları BURADA!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI İNDİR! 10 Mart 2023 yazılı, anlamlı, cuma sabahı sözleri ve resimli cuma mesajları BURADA!

10.03.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; resimli, yazılı, anlamlı, cuma sabahı sözleri ile birlikte internette yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cuma hutbesi konu başlığını "Mümin güvenen ve güvenilen kişidir!" olarak açıkladı. Bugün birçok kişi cumaya gidecek, eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Sevdiklerine bugünü anımsatmak isteyenler yazılı, anlamlı, cuma sabahı sözleri ve resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları; esimli, yazılı, anlamlı, cuma sabahı sözleri ile birlikte arama motorlarında araştırılmaya başlandı. WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ya da Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler en güzel görselleri ve en anlamlı sözleri inceliyor. Yazılı, anlamlı, cuma sabahı sözleri ve resimli cuma mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 10 Mart 2023'e özel en yeni, resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 10 MART 2023

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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