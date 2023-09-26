RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2023: En güzel, dualı, hadisli, ayetli Arapça ve Türkçe resimli Mevlid Kandili mesajları BURADA!

Resiml iMevlid Kandili mesajları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrif ettiği bugün, Müslümanlar Kur’an-ı Kerim okuyacak, salavatlar getirip ve dualar edecekler. Bugün idrak edilen kandil, Hicri takvime göre Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesidir. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımda bulunmak isteyenler için en güzel, dualı, hadisli, ayetli Arapça ve Türkçe resimli Mevlid Kandili mesajları ile sözlerini derledik. İşte, resimli Mevlid Kandili mesajları...
Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Mevlid Kandili'niz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun…
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!