RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2023: En güzel, dualı, hadisli, ayetli Arapça ve Türkçe resimli Mevlid Kandili mesajları BURADA!

Mevlid Kandili'niz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!