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RESİMLİ ŞABAN AYI MESAJLARI 2023 İNDİR! Hz. Muhammed'in 'Benim ayım' dediği ayetli, hadisli, dualı Şaban ayı mesajları BURADA!

20.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Ayı mesajları; resimli, ayetli, hadisli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. İslam peygamberi Hazreti Hz. Muhammed, Ramazan ayının habercisi olan bu özel aya ilişkin 'Benim ayım' ifadesini kullanmıştır. Yarın birçok kişi WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlarda ayetli, hadisli, dualı Şaban ayı mesajları ve sözlerini paylaşacak. İşte resimli Şaban Ayı mesajları...

Şaban Ayı mesajları; 21 Şubat 2023 Salı günü öncesi resimli, ayetli, hadisli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed übarek üç ayların içerisindeki ikinci aya ilişkin “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuştur. Biz de Instagram, Facebook, Twitter ya da WhatsApp'tan paylaşmanız için Hz. Muhammed'in 'Benim ayım' dediği ayetli, hadisli, dualı Şaban ayı mesajları ve sözlerine haberimizde yer verdik. İşte 2023'e özel resimli Şaban Ayı mesajları...

RESİMLİ ŞABAN AYI MESAJLARI 2023!

Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Şaban ayımız mübarek olsun!

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Şaban ayımız mübarek olsun!

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
Hz. Muhammed

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