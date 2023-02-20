RESİMLİ ŞABAN AYI MESAJLARI 2023 İNDİR! Hz. Muhammed'in 'Benim ayım' dediği ayetli, hadisli, dualı Şaban ayı mesajları BURADA!

Şaban Ayı mesajları; 21 Şubat 2023 Salı günü öncesi resimli, ayetli, hadisli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed übarek üç ayların içerisindeki ikinci aya ilişkin “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuştur. Biz de Instagram, Facebook, Twitter ya da WhatsApp'tan paylaşmanız için Hz. Muhammed'in 'Benim ayım' dediği ayetli, hadisli, dualı Şaban ayı mesajları ve sözlerine haberimizde yer verdik. İşte 2023'e özel resimli Şaban Ayı mesajları...