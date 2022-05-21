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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar

21.05.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları belli oldu. 20 Mayıs 2022 Cuma akşamı Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesi sebebiyle vatandaşlar, reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar gibi yapımların ekrana geldiği 20 Mayıs 2022 Pazartesi gününün sonucu...

20 Mayıs 2022 Cuma akşamının reyting sonuçları Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 20 Mayıs 2022 Cuma gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Birçok kişi internette, reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar'dan hangisi birinci oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 20 MAYIS 2022 CUMA

20 Mayıs 2022 Cuma akşamı Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
20 Mayıs 2022 Cuma akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
20 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Arka Sokaklar”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3. sırada Fox TV’de yayınlanan “İyilik” yer aldı. AB'de ise 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kasaba Doktoru” 3. sırada “İyilik” yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Mahkum aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız , ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi survivor
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