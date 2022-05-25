Reyting sonuçları 24 Mayıs 2022 Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Üç Kız Kardeş, Destan, Baba gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 24 Mayıs 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Masumlar Apartmanı, Üç Kız Kardeş, Destan, Baba'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2022 SALI
24 Mayıs 2022 Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Üç Kız Kardeş, Destan, Baba gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
24 Mayıs 2022 Salı akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
24 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
MERAK EDENLER İÇİN: 21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
Total ilk 10 program: 1 GONUL DAGI, 2 KARDESLERIM, 3 SURVIVOR ALL STAR, GONUL DAGI (OZET), GULDUR GULDUR SHOW
KARDESLERIM (OZET), FOX ANA HABER HAFTA SONU, SHOW ANA HABER, GULDUR GULDUR SHOW OZET, SARKILAR BIZI SOYLER
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