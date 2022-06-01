REYTİNG SONUÇLARIAÇIKLANDI! 31 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kız Kardeş, Baba, Destan, Survivor'dan hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları 31 Mayıs 2022 Salı akşamı Üç Kız Kardeş, Baba, Destan, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 31 Mayıs 2022 Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Üç Kız Kardeş, Baba, Destan, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 31 MAYIS 2022 SALI
31 Mayıs 2022 Salı akşamı Üç Kız Kardeş, Baba, Destan, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
31 Mayıs 2022 Salı akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
Reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş , İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Baba, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Baba yer aldı.
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