Rezidanstaki kaza Türkiye'yi kahretmiş, küçük Eymen cipin altında kalarak ölmüştü! Hala Akça'ya hapis cezası

İzmir'deki kahreden kaza 1 Ağustos 2021 günü meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça’dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi.

İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça’nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.