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Rezidanstaki kaza Türkiye'yi kahretmiş, küçük Eymen cipin altında kalarak ölmüştü! Hala Akça'ya hapis cezası

30.11.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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İzmir'deki bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, halasının kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aracı kullanan hala Zerrin Akça'nın sanık olarak yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Akça için bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan hapis cezası verdi.

İzmir'deki kahreden kaza 1 Ağustos 2021 günü meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça’dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi.

Keşfet

İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça’nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.
O anlar, otoparkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKMUŞTU

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKMUŞTU
Yeğenini hastaneye yetiştirmek için çabalayan halanın görüntüleri kahretmişti. Gözaltına alınan Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

10’UNCU DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

10’UNCU DURUŞMADA KARAR ÇIKTI
Akça’nın yargılanmasına İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Geçen 28 Kasım’da görülen 10’uncu duruşmaya Eymen’in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tanık O.D’ye söz verildi.
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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
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