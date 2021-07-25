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RİP akıntısı (çeken akıntı) nedir? Ne zaman ve nerelerde rastlanır? Onlarca kişinin ölümüne neden oldu!

25.07.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RİP akıntısı (çeken akıntı) son günlerce onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Basında çıkan boğulma haberlerinin ardından rip akıntısının ne olduğu ve nerelerde görüldüğü araştırılmaya başlandı. Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde görülen RİP akıntısı, tatil için suya girmek isteyenlerin canını aldı. Çeken akıntı yüzünden her sene yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

Her sene birçok insanın ölümüne neden olan çeken akıntı, Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerinde görülüyor. Rip akıntısı, profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçtedir. Son zamanlarda basında çıkan boğulma haberlerinin ardından Rip akıntısının ne olduğu araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Rip akıntısı (çeken akıntı) nedir?

Çeken akıntılar, deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülür. Sığ sudan derin suya hareket eder ve oldukça kuvvetlidir.
Bu akıntılar, rüzgarlı havalarda topuklarda (kum tepesi) kırılan dalgaların dalyan (çukurluk) bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşur. Bu akıntı, dünya şampiyonu bir yüzücünün bile karşı koyamayacağı kadar şiddetlidir.
Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülebilir. Oldukça kuvvetli olan bu akıntılar rüzgarlı, dalgalı ve fırtınalı havalarda ortaya çıkar. Dalga yüksekliği artarsa akıntının gücü de artar.
Rip akıntısı bilinenin aksine, insanları dibe çekmez. Suya giren insanları kıyıdan uzaklaştırır ve açığa doğru taşır. Boğulma olaylarında ise kişiler güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini anlayınca panikleyip kıyaya dönmeye çalışır. Suyun üzerinde çaba göstermeleri sonucunda yorgun düşerler ve artık su üzerinde kalacak güçleri tükendiğinde boğulurlar.

ÇEKEN AKINTI NASIL FARK EDİLİR?

ÇEKEN AKINTI NASIL FARK EDİLİR?
Çeken akıntı, şu gibi durumlarda tespit edilebilir: * Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden belli olacak derecede farklıysa * Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa * Düzenli bir şekilde denize doğru ilerleyen köpükler varsa * Kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik varsa, o bölgede çeken akıntı olabilir.
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